Политика
BFM.ruИран признал, что сбил украинский самолет
Украинский пассажирский самолет был сбит по ошибке в небе над Тегераном, когда пролетал над важным военным объектом. С таким заявлением выступил официальный Иран.
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Печальный день. Согласно предварительным выводам внутреннего расследования вооруженных сил, человеческий фактор во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привел к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам.
— Джавад Зариф, иранский дипломатSnob.ru вчера в 23:42
с чего всё началось
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф также на своей странице в Twitter заявил, что причиной катастрофы Boeing «Международных авиалиний Украины» под Тегераном стала «человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США».РБКвчера в 22:58
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:40, Ашберн
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