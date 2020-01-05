Политика
RT на русскомИран заявил о готовности к переговорам с США по ядерной сделке
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что Тегеран не отказывается от переговоров с Вашингтоном в рамках группы «5 + 1». В группу «5 + 1» входят США, Россия, Германия, Франция, Китай и Великобритания.
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с чего всё началось
Иран не отказывается от обсуждения ядерной сделки с США после убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел Ирана Аббаса Мусави.Газета.Ru09:19
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Политика
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