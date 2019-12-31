Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомИран заявил о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем

США пытались сорвать военно-морские учения Ирана, России и Китая, заявил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади. По его словам, во время совместных манёвров трёх стран «американцы и их союзники провели экстренное заседание, направленное на срыв» учений, передаёт агентство Tasnim.
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с чего всё началось
«Во время совместных военно-морских учений Ирана, России и Китая американцы и их союзники провели экстренное совещание, направленное на нарушение процесса совместной военной игры с нашими двумя союзниками»,— сказал журналистам иранский военный (цитата по Tasnim
).
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Американцы пытались сорвать совместные учения Ирана, России и Китая

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Власти Ливана получили ордер, выданный Интерполом, на арест бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщил Reuters.
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РИА Новости 06:16
Происшествия

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Компания Mitsubishi назвала дату официального дебюта своего нового кроссвэна Delica D:5. Автомобиль дебютирует уже через 2 недели на автомобильной выставке в Токио.
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REGNUM 06:19
Общество

Вступил в силу закон о любительской рыбалке в России

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Государство Палау стало первым в мире, где официально запрещено использование солнцезащитного крема, передает BBC в среду, 1 января.
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Хоккей

Сборная Германии разгромила Казахстан в матче утешительного раунда МЧМ

Молодёжная сборная Германии по хоккею нанесла поражение с разгромным счетом национальной команде Казахстана в первом матче утешительного раунда молодежного чемпионата мира 2020 года за право выступления на МЧМ-2021.
REGNUM 06:58
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