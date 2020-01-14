Политика
Lenta.ruВ Иране арестовали причастных к крушению украинского самолета
В Иране арестовали первых причастных к крушению украинского самолета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти страны Голамхоссейн Эсмаили. Число арестованных иранских военных не сообщается, других подробностей о произошедшем также не приводится.
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Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Политика
В «Единой России» отвергли идею о налогах для домохозяек
Ранее депутат от "Единой России" Сергей Вострецов выступил с инициативой обязать домохозяек платить налоги.
Политика
Путин попросил Кудрина взять под контроль исполнение нацпроектов
Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина взять под контроль исполнение национальных проектов, назвав споры с Кабмином и экспертными сообществами в этом вопросе «естественными».
Происшествия
В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами
Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
Политика
Зеленский уволил жену Порошенко и заменил своей
Президент Украины Владимир Зеленский уволил жену бывшего главы государства Петра Порошенко Марину из совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал».
Финансы
Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов
Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
Хоккей
Панарин и Овечкин вошли в тройку звезд игрового дня НХЛ
Две шайбы Овечкина стали единственными за игру и решили ее исход - 2:0. Благодаря результативным действиям отечественный хоккеист оказался на 11-й строчке в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.
Футбол
В «Барселоне» официально сменился тренер
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Общество
Каналы Венеции пересохли после сильного наводнения
Как уточняет Corriere dеl Veneto, вода ушла до отметки 50 см ниже уровня моря. В ноябре город столкнулся со страшным потопом.
Общество
В Челябинске снег окрасился в зеленый цвет
Футбол
Lego выпустил макет стадиона «Олд Траффорд» в честь 110-летия «МЮ»
Компания презентовала это сотрудничество, выпустив макет легендарного домашнего стадиона команды "Олд Траффорд", что приурочено к 110-летию "красных дьяволов".
Экономика
Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Общество
Тысячи москвичей лишились парковки у дома из-за сбоя в реестре
Несколько тысяч москвичей не могут в срок продлить разрешение на парковку автомобиля в районе проживания из-за сбоя в работе госреестра недвижимости (ЕГРН), пишет «Коммерсантъ».
Здоровье
КС обязал медиков предоставлять документы умерших пациентов их родным
Согласно решению Конституционного суда (КС) РФ, медучреждения обязаны обусловливать доступ родных, супругов либо других заинтересованных граждан к медицинской документам умершего пациента.
Экономика
SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США
Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран.
Происшествия
В Эфиопии самолет столкнулся с облаком саранчи
Boeing 737, снижаясь для подготовки к посадке, внезапно попал в крупное облако саранчи. Инцидент произошел в восточной части Эфиопии.
Армия и оружие
Военные из США назвали «чудом» спасение после ракетного удара Ирана
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
В России захотели упростить трудоустройство мигрантов
В России захотели упростить трудоустройство мигрантов.
Наука
Какой психиатр не любит быстрой езды
Например, сотрудники Гарвардского университета решили изучить, так сказать, автомобильные привычки врачей разных профилей: кто любит быстро ездить, кто предпочитает дорогие машины, к кому с большей снисходительностью относится полиция.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
Экономика
Стоимость акции Tesla впервые превысила $500
Стоимость акций американской компании Tesla впервые превысила отметку в $500 за одну ценную бумагу, передаёт 13 января The Wall Street Journal.
Происшествия
10 тысяч единиц контрафактного напитка изъяли в Тульской области
В ходе операции было изъято более 10 тысяч единиц готовой продукции и фурнитура для ее изготовления.
Общество
В брауншвейгской колбасе обнаружили превышение пищевых добавок
Роскачество выявило по итогам проверки "Брауншвейгской" сырокопчёной колбасы превышение содержания пищевых добавок Е251 и Е252 (нитраты калия и натрия) в пяти торговых марках этого продукта, при этом в двух случаях - превышение максимально допустимого уровня, сообщается в пресс-релизе организации.
Происшествия
Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнит
Происшествия
Жительница Гатчины убила бывшего мужа за попытку изнасиловать ее дочь
Жительница города Гатчина (Ленобласть) задушила экс-супруга, пытавшегося изнасиловать ее несовершеннолетнюю дочь.