Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Иране арестовали причастных к крушению украинского самолета

В Иране арестовали первых причастных к крушению украинского самолета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти страны Голамхоссейн Эсмаили. Число арестованных иранских военных не сообщается, других подробностей о произошедшем также не приводится.
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Иран заявил об арестах по делу о крушении украинского Boeing

Коммерсантъ03:07

Иран рассказал об арестах в связи с крушением украинского лайнера

RT на русском03:04

В Иране арестовали причастных к крушению украинского самолета

Lenta.ru02:51

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В Иране арестованы подозреваемые по делу о крушении самолета

Комсомольская правда02:57

Роухани: для расследования авиакатастрофы под Тегераном создадут отдельную структуру

ТАСС02:57

Власти Ирана начали аресты в связи с гибелью украинского Boeing

РБК03:01
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Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
RT на русском 02:02
Политика

В «Единой России» отвергли идею о налогах для домохозяек

Ранее депутат от "Единой России" Сергей Вострецов выступил с инициативой обязать домохозяек платить налоги.
Российская газета вчера в 15:05
Политика

Путин попросил Кудрина взять под контроль исполнение нацпроектов

Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина взять под контроль исполнение национальных проектов, назвав споры с Кабмином и экспертными сообществами в этом вопросе «естественными».
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Происшествия

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Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
РБК 02:51
Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил жену бывшего главы государства Петра Порошенко Марину из совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал».
Lenta.ru 01:53
Финансы

Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов

Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
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Политика

Президент Эстонии рассказала, как надежды не оправдала Россия

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Панарин и Овечкин вошли в тройку звезд игрового дня НХЛ

Две шайбы Овечкина стали единственными за игру и решили ее исход - 2:0. Благодаря результативным действиям отечественный хоккеист оказался на 11-й строчке в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.
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В «Барселоне» официально сменился тренер

Вести.Ru вчера в 18:23
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СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъ 12 января в 16:30
Общество

Каналы Венеции пересохли после сильного наводнения

Как уточняет Corriere dеl Veneto, вода ушла до отметки 50 см ниже уровня моря. В ноябре город столкнулся со страшным потопом.
Росбалт вчера в 15:15
Общество

В Челябинске снег окрасился в зеленый цвет

Российская газета 02:09
Футбол

Lego выпустил макет стадиона «Олд Траффорд» в честь 110-летия «МЮ»

Компания презентовала это сотрудничество, выпустив макет легендарного домашнего стадиона команды "Олд Траффорд", что приурочено к 110-летию "красных дьяволов".
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Экономика

Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК.
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Экономика

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Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
РИА Новости вчера в 19:55
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Несколько тысяч москвичей не могут в срок продлить разрешение на парковку автомобиля в районе проживания из-за сбоя в работе госреестра недвижимости (ЕГРН), пишет «Коммерсантъ».
РБК 00:11
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КС обязал медиков предоставлять документы умерших пациентов их родным

Согласно решению Конституционного суда (КС) РФ, медучреждения обязаны обусловливать доступ родных, супругов либо других заинтересованных граждан к медицинской документам умершего пациента.
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Экономика

SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США

Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран.
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Происшествия

В Эфиопии самолет столкнулся с облаком саранчи

Boeing 737, снижаясь для подготовки к посадке, внезапно попал в крупное облако саранчи. Инцидент произошел в восточной части Эфиопии.
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Армия и оружие

Военные из США назвали «чудом» спасение после ракетного удара Ирана

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Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
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В России захотели упростить трудоустройство мигрантов

В России захотели упростить трудоустройство мигрантов.
Lenta.ru вчера в 23:17
Наука

Какой психиатр не любит быстрой езды

Например, сотрудники Гарвардского университета решили изучить, так сказать, автомобильные привычки врачей разных профилей: кто любит быстро ездить, кто предпочитает дорогие машины, к кому с большей снисходительностью относится полиция.
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Microsoft прекращает поддержку Windows 7

По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
РИА Новости 02:22
Экономика

Стоимость акции Tesla впервые превысила $500

Стоимость акций американской компании Tesla впервые превысила отметку в $500 за одну ценную бумагу, передаёт 13 января The Wall Street Journal.
REGNUM вчера в 14:32
Происшествия

10 тысяч единиц контрафактного напитка изъяли в Тульской области

В ходе операции было изъято более 10 тысяч единиц готовой продукции и фурнитура для ее изготовления.
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Происшествия

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Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной

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