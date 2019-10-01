Общество

Новые ИзвестияНовые ИзвестияИранизация России: продавать книги в магазинах стали по паспорту

Документ придется показывать, если сотрудники кинотеатров или книжных магазинов и библиотек усомнятся в том, что клиент достиг 18-летнего возраста, сказано в информации Государственно-правового управления Кремля.
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с чего всё началось
Закон, разрешающий продавцам книжных магазинов спрашивать паспорта у покупателей, вступил в силу на территории России, сообщается на портале
 правовой информации.
Время Н08:10

Подробнее о событии

В российских библиотеках и кинотеатрах начнут требовать паспорт

Московский Комсомолец05:40

Продавцы книг в России теперь могут спрашивать у покупателей паспорт

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Вступил в силу разрешающий библиотекарям требовать паспорт закон

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Вести.Ru04:59

В России в библиотеках, книжных и кино начнут спрашивать паспорт

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Россиянам с 1 октября начали продавать книги по паспорту

News.ruвчера в 22:20

В России начали продавать книги по паспорту

Lenta.ruвчера в 17:01
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С сегодняшнего дня на Украине нельзя будет рассчитываться монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек: Нацбанк (НБУ) изымает их из обращения, оставляя в обороте монеты крупного номинала - 10, 25, 50 копеек и 1 гривна.
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Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
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Человеком, совершившим во вторник нападение на профессиональное училище в Финляндии в городе Куопио (Kuopio), оказался учащийся, гражданин Финляндии 1994 года рождения без судимостей.
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В Башкирии объединят несколько медучреждений

В республике объединят несколько больниц и поликлиник. Реорганизация затронет 18 медучреждений.
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Состоялся выход Call of Duty Mobile

Состоялся релиз мобильной версии Call of Duty Mobile.
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Российский экономист Сергей Гуриев, бывший ректор Российской экономической школы, несколько лет назад переехавший жить за границу, дал интервью блогеру Юрию Дудю.
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Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу

Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
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Путин и Роухани раскрыли темы переговоров

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Происшествия

В Саратове мужчина и двое детей упали с крыши высотного дома

Вести.Ru 10:21
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Михаил Галустян стал ведущим на канале СТС

Популярный комик Михаил Галустян подписал эксклюзивный контракт с телеканалом СТС, сообщил «Ведомостям» представитель «СТС Медиа».
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Культура

Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, передает ТАСС.
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Происшествия

В защиту псковской журналистки Прокопьевой массово высказываются СМИ

На защиту Прокопьевой встала организация "Репортеры без границ".
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Ученые опровергли пользу отказа от мяса

РЕН ТВ 11:35
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве

Сотрудники ФСБ допрашивают в Москве заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова, сообщило издание Baza.
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Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД

Советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский грубо выругался в ответ на обвинения в нарушении правил дорожного движения.
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Новая генерация Skoda Octavia дебютирует 11 ноября

Golf VIII получит свою мировую премьеру в октябре, а его кузен-чех в кузове лифтбек будет представлен 11 ноября в Праге.
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Доменико Тедеско может возглавить «Спартак»

34-летний Тедеско получил широкую известность благодаря работе в "Шальке", который возглавил в 2017 году, сменив на посту главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.
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Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
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«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

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Никакой Windows Core OS. Завтра Microsoft впустит Windows 10X для складных устройств с гибкими экранами

По данным источника, планшет работает на новой версии Windows. Ранее она была известна как Windows Core OS или Windows Lite.
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Сергей Семак исключил участие Малкома в матче с «Бенфикой»

Тренер петербургского клуба рассказал о Малкоме и слишком дорогом игроке "Бенфики".
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Минкульт опубликует данные о тратах на господдержку кино

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Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»

Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
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Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
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