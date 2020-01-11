Армия и оружие
РИА НовостиИранская система ПВО приняла украинский самолет за крылатую ракету
Система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету, заявил на пресс-конференции командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде. Он добавил, что цель была на расстоянии 19 километров.
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Общество
В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»
Минпросвещения готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов, рассказала «Российской газете» глава министерства Ольга Васильева.
Хоккей
МЧМ-2020: КХЛ объяснила, почему игрока Канады не удалили в концовке финала
Причины неназначенного удаления хоккеисту сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира — 2020 объяснили в департаменте судейства КХЛ, 11 января сообщает пресс-служба лиги.
Технологии
С 14 января прекратится бесплатная поддержка Windows 7
Через 3 дня компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.
Общество
Принцу Гарри и Меган Маркл не придется ходить на работу
Принцу Гарри и Меган Маркл не придется ходить на работу Герцоги Сассекские отказались от финансирования.
Здоровье
Перечислены признаки отсутствия онкологии у человека
Медики озвучили признаки, говорящие о том, что у вас нет онкологии, передает «Слово и Дело».
Шоу-бизнес
Бузова отдыхает в Таиланде вместе с Манукяном
Источник фото: https: / / www.instagram.com / buzova86 Попрощавшись со снежным Куршевелем, Бузова и Манукян улетели в солнечный Таиланд.
Политика
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
Общество
Умер правивший 50 лет Оманом султан
Игры
WB Montreal выпустила еще один тизер для нового Batman
Политика
Власти Ирана подтвердили, что случайно сбили украинский Boeing
Самолет «Международных авиалиний Украины» под Тегераном действительно сбила ракета.
Политика
Facebook и Instagram удаляют записи в поддержку генерала Сулеймани
Американская компания Facebook удаляет записи в поддержку убитого США генерала Касема Сулеймани, сообщает телекомпании CNN.
Политика
Путин и Меркель впервые за почти пять лет встретятся в Кремле
В субботу, 11 января, президент России Владимир Путин примет в Кремле федерального канцлера Германии Ангелу Меркель, которая прибудет в Россию с однодневным рабочим визитом.
Политика
Кремль может создать партии с Дудем и Шнуровым во главе
Пока в качестве возможных фронтменов новых проектов в Кремле рассматривают журналиста и блогера Юрия Дудя и лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
Общество
Росздравнадзор увидел риски с инвалидными колясками из-за маркировки
Росздравнадзор попросил Минпромторг исключить криптографические коды проверки из кода маркировки кресел-колясок.
Политика
Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Происшествия
Два сейфа с деньгами и 16 дорогих автомобилей украли у фирмы в Москве
Два сейфа с деньгами и 16 автомобилей представительского класса были похищены на предприятии в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Энергетика
«Газпром» снижает экспорт в Европу
С января 2020 года «Газпром» приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, в первую очередь за счет трехкратного сокращения транзита через Украину.
Футбол
Слуцкий встретился с президентом Татарстана Миннихановым
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.
Шоу-бизнес
Первая жена шейха Дубая поведала, что экс-супруг уже 42 года не дает ей видеться с дочерью, превратив ее жизнь в кошмар
Ливанка Ранда аль-Банна дала интервью, в котором поведала о невероятной жестокости экс-супруга.
Общество
Температура 13 января в Москве может установить абсолютный рекорд
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину, абсолютный рекорд температуры для 13 января был установлен в 2005 году.
Здоровье
Продолжительность жизни могут увеличить пять правильных привычек
Немецкие ученые-медики сообщили, что человек может своими силами примерно на десять лет увеличить себе срок продолжительности жизни без болезней с помощью пяти правильных здоровых привычек.
Шоу-бизнес
Карен Шахназаров рассказал о свадьбе с Марией Шукшиной
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
Политика
Великобритания после Brexit может ввести новые санкции против россиян
После выхода из ЕС Великобритания планирует запустить собственный режим введения санкций против лиц, подозреваемых в нарушении прав человека.
Общество
В России уже ввели штрафы за завышение цен на услуги ЖКХ
В СМИ прошла информация, что в России могут ввести штрафы для ресурсоснабжающих организаций, если они завышают цены.
Кино
Комедия «Холоп» собрала в прокате почти 2 млрд рублей
Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 1 млрд. рублей.
Футбол
Блинд из-за проблем с сердцем может завершить карьеру футболиста
Защитник «Аякса» Дейли Блинд может завершить карьеру игрока.