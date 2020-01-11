Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиИранская система ПВО приняла украинский самолет за крылатую ракету

Система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету, заявил на пресс-конференции командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде. Он добавил, что цель была на расстоянии 19 километров.
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Иран назвал ошибку оператора системы ПВО причиной крушения Boeing

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Российская газета06:23

Иранская система ПВО приняла украинский самолет за крылатую ракету

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Общество

В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»

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Хоккей

МЧМ-2020: КХЛ объяснила, почему игрока Канады не удалили в концовке финала

Причины неназначенного удаления хоккеисту сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира — 2020 объяснили в департаменте судейства КХЛ, 11 января сообщает пресс-служба лиги.
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Политика

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Принцу Гарри и Меган Маркл не придется ходить на работу Герцоги Сассекские отказались от финансирования.
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WB Montreal выпустила еще один тизер для нового Batman

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Власти Ирана подтвердили, что случайно сбили украинский Boeing

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Политика

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Пока в качестве возможных фронтменов новых проектов в Кремле рассматривают журналиста и блогера Юрия Дудя и лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
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Политика

Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Газета.Ru 05:25
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Два сейфа с деньгами и 16 автомобилей представительского класса были похищены на предприятии в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Газета.Ru 04:37
Армия и оружие

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Температура 13 января в Москве может установить абсолютный рекорд

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Амир Али Хаджизаде
Иранский военачальник
Иранский военачальник, бригадный генерал. Командующий ВВС и Военно-космическими войсками КСИР. Назначен на эту должность в октябре 2009 года указом аятоллы Али Хаменеи.
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