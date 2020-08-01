Антиисламистская организация "Тондар" планировала теракт в российском генконсульстве в городе Решт, Иран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные иранской государственной телерадиокомпании IRIB.

Иранские СМИ сообщают о попытке теракта в генконсульстве России

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