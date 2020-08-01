Политика
Газета.RuИранские СМИ сообщают о попытке теракта в генконсульстве России
Антиисламистская организация "Тондар" планировала теракт в российском генконсульстве в городе Решт, Иран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные иранской государственной телерадиокомпании IRIB.
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Происшествия
В Коми сошли с рельсов одиннадцать вагонов
РИА Новости 16:18
Экономика
Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости вчера в 10:14
Футбол
«Рома» победила «Ювентус» в заключительном туре Серии А
Римская "Рома" одержала победу над туринским "Ювентусом" в матче заключительного 38-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Турине на "Альянц Стэдиум", завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
RT на русском 16:42
Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM 14:24
Армия и оружие
В Польше высоко оценили российский «Спрут-СДМ1»
Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности.
Военное обозрение вчера в 04:13
Здоровье
137 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Большая Балашиха 29 июля в 14:41
Футбол
Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана
Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
Газета.Ru 03:27
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com 02:03
Баскетбол
Айзек стал первым игроком НБА, не вставшим на колено во время гимна
Баскетболист "Орландо Мэджик" Джонатан Айзек первым из игроков НБА не встал на колено во время гимна после возобновления сезона в кампусе в Орландо, сообщает ESPN.
РИА Новости 01:18
Футбол
Дзюба назван лучшим игроком чемпионата России по футболу
Интерфакс-Спорт 11:38
Общество
Трамп указал на растущий разрыв доходов граждан США и миллиардеров
Необходимость быстрого решения проблемы растущего разрыва в доходах американских граждан обозначил президент США Дональд Трамп, 1 августа он сообщил об этом на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 16:25
Гаджеты
Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi 9 в России
Astera 30 июля в 13:24
Футбол
Евсеев объяснил, почему не ушел в «Спартак» вслед за Газизовым
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, почему не перешел в «Спартак» вслед за гендиректором Шамилем Газизовым.
BetOn 15:50
Кино
Сериал «Бумажный дом» завершится пятым сезоном
По мнению телевизионных критиков, Бумажный дом наилучшим образом воплощает философию и коммерческую стратегию Netflix.
Inc-news.ru 16:11
Авто
Стоимость ремонта автомобилей в России может подорожать в 10 раз
Согласно оценкам специалистов, из-за приближающихся нововведений средняя стоимость ремонта автомобилей может увеличиться в семь-десять раз.
ToDay News Ufa 12:58
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Наука
Ученые предсказали мировой коллапс с вероятностью в 90%
Вероятность печального исхода оценивается в 90%. Прогноз опубликовали физики из Института Алана Тьюринга и Университета Тарапаки.
Народные новости 29 июля в 11:25
Политика
Bloomberg: Кремль не планирует разгонять митинги в Хабаровске
Российские власти не намерены разгонять митинги, которые проходят в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала.
БИЗНЕС Online 15:28
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45
Экономика
Первоначальный взнос по льготной ипотеке могут снизить до 15%
Размер первоначального взноса по программе льготной ипотеке может быть снижен с 20 до 15%.
Российская газета 08:03
Политика
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС 08:59
Общество
В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
В России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Известия 10:43
Авто
Dongfeng показала премиальный концепт своего нового бренда Voyah
Новый бренд получил название Voyah и в его модельном ряду будут представлены только премиальные автомобили, причем преимущественно планируется выпуск крососоверов и MPV, пишет портал «ТвоёАвто».
Газета DAILY вчера в 12:32
Шоу-бизнес
Елена Степаненко не стала бить Евгения Петросяна
Paparazzi.ru 04:49
Кино
Режиссер «Сумерек» рассказала о продолжении съемок саги
В новой книге про вампиров Стефани написала точно о таких же событиях, что и в «Сумерки», но с точки зрения Эдварда.
Popcake 30 июля в 16:55
Космос
На Марсе сфотографировали странное облако над вулканом
Астрономы опубликовали фотографии необычного облака над 20-километровым вулканом Арсия на Марсе.
Discover24 11:55
Политика
Лукашенко поручил обеспечить безопасность на избирательных участках
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ему поступает информация, что в стране «не везде хотят спокойно провести президентские выборы», и поручил обеспечить безопасность на участках.
RT на русском 12:11
Фигурное катание
Косторная не поставила Тутберидзе в известность об уходе к Плющенко
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала переход Алёны Косторной в академию Евгения Плющенко.
Metaratings вчера в 11:15
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится еще долго
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса все еще остается чрезвычайной ситуацией международного значения и на планете она будет длиться долго, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:39