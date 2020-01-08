Цены на нефть и золото выросли примерно на 5% и 2% соответственно, а затем немного снизились, поскольку иранские официальные лица заявили, что их страна не хочет войны, а ракетные удары «завершили» ответ Иран на убийство генерала Сулеймани.

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Политика Глава Еврокомиссии призвала США и Иран прекратить применение оружия В ночь на 8 января Иран нанёс удары по двум американским базам на западе и на севере Ирака. СМИ сообщили о десятках погибших.

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