Экономика

Inc-news.ruInc-news.ruБиржевые индексы упали на фоне иранских ракетных ударов

2 фото
Цены на нефть и золото выросли примерно на 5% и 2% соответственно, а затем немного снизились, поскольку иранские официальные лица заявили, что их страна не хочет войны, а ракетные удары «завершили» ответ Иран на убийство генерала Сулеймани.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Иранские ракеты подняли цены на нефть и золото

Коммерсантъ02:40

Американские фондовые индексы снизились после атаки Ирана на военные базы США

Эхо Москвы02:31

Биржевые индексы упали на фоне иранских ракетных ударов

Inc-news.ru03:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:24, Ашберн
Происшествия

Шансов опознать погибших при крушении самолета нет, заявили в Иране

РИА Новости 04:09
Армия и оружие

Хаменеи назвал удар по американским базам в Ираке пощёчиной США

По словам Хаменеи, удар по американским базам в Ираке не является равнозначным ответом на убийство командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.
News.ru 05:14
Политика

Зеленский поручил возбудить уголовное дело из-за крушения лайнера

РБК 04:28
Армия и оружие

Глава Минобороны Ирана назвал удар по базе в Ираке уроком для США

Глава Минобороны Исламской республики Иран Амир Хатами заявил, что удар по авибазе в Ираке будет уроком для США.
Известия 05:20
Политика

В Латвии назвали роль США в отношениях Прибалтики и России

Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс назвал роль, которую США играют в отношениях между странами Прибалтики и России.
Lenta.ru 03:57
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова увлеклась танцами на шесте

Популярная актриса Светлана Ходченкова удивила всех новым снимком в Instagram.
Рамблер 04:58
Армия и оружие

СМИ сообщили о возможном обращении Трампа к нации после атак Ирана

Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к нации после того, как Иран выпустил десятки баллистических и крылатых ракет по базам американских военных в Ираке, сообщает 8 января CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
Известия вчера в 20:54
Происшествия

В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков

В Петербурге на проспекте Мориса Тереза автомобиль Kia Rio сбил юношу и девушку, которые переходили дорогу по "зебре".
Российская газета 03:44
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина

REGNUM вчера в 23:38
Культура

CW продлил на следующие сезоны «Ривердейл», «Наследие», «Флэша» и еще 10 сериалов

Телеканал CW порадовал фанатов сразу тринадцати сериалов новостью о выходе новых сезонов.
Popcornnews.ru 03:50
Происшествия

СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев

Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.
Телеканал 360° 03:10
Политика

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
ТАСС 03:31
Шоу-бизнес

Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов

Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, специально распространяет информацию о своей болезни из-за долгов.
News.ru вчера в 14:43
Происшествия

Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован

Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
РИА Новости 03:00
Происшествия

На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой

Московский Комсомолец 04:43
Футбол

Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов

Нападающий сборной Франции и клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Коммерсантъ вчера в 11:13
Политика

Пилот усомнился в официальной версии причины авиакатастрофы в Иране

Как заявили в Иране, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.
Взгляд.ру 05:15
Единоборства

Экс-чемпион UFC заявил о непобедимости Нурмагомедова

Профиль 03:04
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой

Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Вокруг ТВ 03:24
Гаджеты

Представлена видеокарта для киберспорта AMD Radeon RX 5600 XT

iXBT.com 06 января в 18:42
Космос

Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю

Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Ин-спейс.ру вчера в 06:15
Происшествия

В Новосибирской области загорелся торговый комплекс

Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более трех тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 00:53
Политика

Глава Еврокомиссии призвала США и Иран прекратить применение оружия

В ночь на 8 января Иран нанёс удары по двум американским базам на западе и на севере Ирака. СМИ сообщили о десятках погибших.
RT на русском 04:21
Футбол

«Шальке-04» намерен приобрести нападающего «Ростова» Шомуродова

Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана и "Ростова" Эльдор Шомуродов в зимнее трансферное окно может перейти в немецкий "Шальке-04".
Российская газета 04:12
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон

По данным издания Teleprogramma, принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон.
ФАН 04:56
Футбол

«Газиантеп» договорился с защитником «Ростова» Сигурдссоном

33-летний защитник «Ростова» Рагнар Сигрудссон, ведет переговоры с турецкой командой «Газиантеп».
ГЛАС.RU 04:30
Политика

Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»

ТАСС вчера в 16:01
Спорт

Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга

Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
РИА Новости 05 января в 18:12
Общество

Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров

Правительство России утвердило правила маркировки товаров легкой промышленности, шин и покрышек, фототоваров и парфюмерной продукции.
Газета.Ru 04:16
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное