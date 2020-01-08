Экономика
Inc-news.ruБиржевые индексы упали на фоне иранских ракетных ударов
Цены на нефть и золото выросли примерно на 5% и 2% соответственно, а затем немного снизились, поскольку иранские официальные лица заявили, что их страна не хочет войны, а ракетные удары «завершили» ответ Иран на убийство генерала Сулеймани.
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Армия и оружие
Хаменеи назвал удар по американским базам в Ираке пощёчиной США
По словам Хаменеи, удар по американским базам в Ираке не является равнозначным ответом на убийство командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Глава Минобороны Ирана назвал удар по базе в Ираке уроком для США
Глава Минобороны Исламской республики Иран Амир Хатами заявил, что удар по авибазе в Ираке будет уроком для США.
Политика
В Латвии назвали роль США в отношениях Прибалтики и России
Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс назвал роль, которую США играют в отношениях между странами Прибалтики и России.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова увлеклась танцами на шесте
Популярная актриса Светлана Ходченкова удивила всех новым снимком в Instagram.
Армия и оружие
СМИ сообщили о возможном обращении Трампа к нации после атак Ирана
Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к нации после того, как Иран выпустил десятки баллистических и крылатых ракет по базам американских военных в Ираке, сообщает 8 января CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
Происшествия
В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков
В Петербурге на проспекте Мориса Тереза автомобиль Kia Rio сбил юношу и девушку, которые переходили дорогу по "зебре".
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина
Культура
CW продлил на следующие сезоны «Ривердейл», «Наследие», «Флэша» и еще 10 сериалов
Телеканал CW порадовал фанатов сразу тринадцати сериалов новостью о выходе новых сезонов.
Происшествия
СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев
Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.
Политика
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Шоу-бизнес
Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов
Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, специально распространяет информацию о своей болезни из-за долгов.
Происшествия
Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован
Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Футбол
Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов
Нападающий сборной Франции и клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Политика
Пилот усомнился в официальной версии причины авиакатастрофы в Иране
Как заявили в Иране, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой
Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Гаджеты
Представлена видеокарта для киберспорта AMD Radeon RX 5600 XT
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Происшествия
В Новосибирской области загорелся торговый комплекс
Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более трех тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Политика
Глава Еврокомиссии призвала США и Иран прекратить применение оружия
В ночь на 8 января Иран нанёс удары по двум американским базам на западе и на севере Ирака. СМИ сообщили о десятках погибших.
Футбол
«Шальке-04» намерен приобрести нападающего «Ростова» Шомуродова
Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана и "Ростова" Эльдор Шомуродов в зимнее трансферное окно может перейти в немецкий "Шальке-04".
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон
По данным издания Teleprogramma, принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон.
Футбол
«Газиантеп» договорился с защитником «Ростова» Сигурдссоном
33-летний защитник «Ростова» Рагнар Сигрудссон, ведет переговоры с турецкой командой «Газиантеп».
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
Общество
Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров
Правительство России утвердило правила маркировки товаров легкой промышленности, шин и покрышек, фототоваров и парфюмерной продукции.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.