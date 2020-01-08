Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъИранские ракеты подняли цены на нефть и золото

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Азиатские индексы потеряли 1,5-2,6% Первая реакция на сообщения о ракетной атаке Ирана на американские базы в Ираке была довольно резкой. Цен на основные биржевые товары взлетели на 2,4-5%, а фондовые индексы упали на 1,5-2,6%. Впрочем, напряженность на торговых площадках к 10:00 снизилась.
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Иранские ракеты подняли цены на нефть и золото

Коммерсантъ02:40

Американские фондовые индексы снизились после атаки Ирана на военные базы США

Эхо Москвы02:31

Биржевые индексы упали на фоне иранских ракетных ударов

Inc-news.ru03:35
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Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге

В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
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«Мы дали США пощечину». Иран нанес авиаудары по американским базам, Трамп говорит, что «все хорошо»

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Ферстаппен продлил контракт с Red Bull

F1news.ru вчера в 05:45
Общество

В Boeing прокомментировали крушение украинского самолета в Иране

Компания Boeing находится в контакте с представителями Украины в связи с падением самолета Boeing 737 над Тегераном.
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Бюджетный смартфон Realme X50 5G Master Edition показали на живых фото

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Политика

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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Политика

Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле

В Стамбуле начались переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
РИА Новости 06:48
Авто

Показаны первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Люксовый российский внедорожник Aurus Komendant, чье производство, как сообщали «Автоновости дня», начнется в 2022 году, на днях засняли на автовозе.
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Аэропорт в Одессе эвакуировали из-за сообщений о минировании

Неизвестный мужчина на автомобиле заехал на территорию аэропорта украинского города Одесса и заявил, что терминал заминирован.
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Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
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Подпись под твитом гласит, что в "Аватаре-2" будут показаны новые части света планеты Пандора – вместо джунглей действие развернется на островах или океанском побережье.
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Политика

Трамп решил обратиться к нации после атаки Ирана

Президент США Дональд Трамп после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке решил выступить с обращением к нации.
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Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
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Армия и оружие

Генсек НАТО осудил удары Ирана по базам США в Ираке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил ракетный удар, который нанес Иран по базам США в Ираке.
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Ученые исследовали, как золото в вакууме образует крошечные тетраэдры

Неделя Новостей 06 января в 09:06
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Microsoft зарегистрировала слоган для консоли Xbox Series X

По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft зарегистрировала новый слоган, который предназначен для продвижения консоли нового поколения Xbox Series X. Речь идёт о слогане Power Your Dreams (" Воплоти свои мечты"), который уже использовался Microsoft во время анонса консоли нового поколения в декабре прошлого года.
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Официально представлен OnePlus Concept One

Пока компания не собирается продавать свою разработку. OnePlus объяснила, что смартфон необходимо доработать и провести серию тестов.
ГЛАС.RU вчера в 14:17
Общество

Пилот усомнился в официальной версии причины авиакатастрофы в Иране

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Власти Австралии убьют тысячи верблюдов из-за нехватки воды

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Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
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Анонсированы защищенные умные часы Amazfit T-Rex

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Известно, что в рамках испытаний двигатель для ПАК ДА будет установлен на так называемую «летающую лабораторию» на базе военно-транспортного самолета Ил-76.
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Мультфильм «Холодное сердце – 2» собрал в мировом прокате по итогам прошедшей недели более $1,3 млрд.
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