Энергетика
КоммерсантъИранские ракеты подняли цены на нефть и золото
Азиатские индексы потеряли 1,5-2,6% Первая реакция на сообщения о ракетной атаке Ирана на американские базы в Ираке была довольно резкой. Цен на основные биржевые товары взлетели на 2,4-5%, а фондовые индексы упали на 1,5-2,6%. Впрочем, напряженность на торговых площадках к 10:00 снизилась.
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Армия и оружие
Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе
Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Хоккей
Российский хоккеист НХЛ подрался с капитаном «Бостона» Харой
Российский форвард "Нэшвилл Предаторз" Яков Тренин в матче НХЛ против "Бостон Брюинз" подрался с защитником Здено Харой.
Религия
Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге
В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Авто
Современные моторные масла могут сломать двигатель
Моторные масла малой вязкости (0-W20 и 0-W30), рекомендуемые автопроизводителями для большинства турбированных двигателей, сокращают их срок службы.
Армия и оружие
«Мы дали США пощечину». Иран нанес авиаудары по американским базам, Трамп говорит, что «все хорошо»
Иран нанес ответ по американским базам утром 8 января после двух часов ночи.
Автоспорт
Ферстаппен продлил контракт с Red Bull
Общество
В Boeing прокомментировали крушение украинского самолета в Иране
Компания Boeing находится в контакте с представителями Украины в связи с падением самолета Boeing 737 над Тегераном.
Гаджеты
Бюджетный смартфон Realme X50 5G Master Edition показали на живых фото
Инсайдеры из Китая показали ее на живых фото вскоре после презентации в Китае, пишет IXBT.
Общество
Роскачество назвало самые качественные российские товары
В России производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое, растительное масло и продукты из отечественных зерна и муки, рассказал глава Роскачества Максим Протасов в интервью «Российской газете».
Политика
Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Политика
Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле
В Стамбуле начались переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
Авто
Показаны первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Люксовый российский внедорожник Aurus Komendant, чье производство, как сообщали «Автоновости дня», начнется в 2022 году, на днях засняли на автовозе.
Происшествия
Аэропорт в Одессе эвакуировали из-за сообщений о минировании
Неизвестный мужчина на автомобиле заехал на территорию аэропорта украинского города Одесса и заявил, что терминал заминирован.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепцию «Аватара-2»
Подпись под твитом гласит, что в "Аватаре-2" будут показаны новые части света планеты Пандора – вместо джунглей действие развернется на островах или океанском побережье.
Политика
Трамп решил обратиться к нации после атаки Ирана
Президент США Дональд Трамп после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке решил выступить с обращением к нации.
Футбол
«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном
Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
Армия и оружие
Генсек НАТО осудил удары Ирана по базам США в Ираке
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил ракетный удар, который нанес Иран по базам США в Ираке.
Наука
Ученые исследовали, как золото в вакууме образует крошечные тетраэдры
Гаджеты
Microsoft зарегистрировала слоган для консоли Xbox Series X
По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft зарегистрировала новый слоган, который предназначен для продвижения консоли нового поколения Xbox Series X. Речь идёт о слогане Power Your Dreams (" Воплоти свои мечты"), который уже использовался Microsoft во время анонса консоли нового поколения в декабре прошлого года.
Гаджеты
Официально представлен OnePlus Concept One
Пока компания не собирается продавать свою разработку. OnePlus объяснила, что смартфон необходимо доработать и провести серию тестов.
Общество
Власти Австралии убьют тысячи верблюдов из-за нехватки воды
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Гаджеты
Анонсированы защищенные умные часы Amazfit T-Rex
Армия и оружие
Двигатель для ПАК ДА протестируют на «летающей лаборатории» Ил-76
Известно, что в рамках испытаний двигатель для ПАК ДА будет установлен на так называемую «летающую лабораторию» на базе военно-транспортного самолета Ил-76.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Кино
«Холодное сердце – 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории
Мультфильм «Холодное сердце – 2» собрал в мировом прокате по итогам прошедшей недели более $1,3 млрд.