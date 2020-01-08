Азиатские индексы потеряли 1,5-2,6% Первая реакция на сообщения о ракетной атаке Ирана на американские базы в Ираке была довольно резкой. Цен на основные биржевые товары взлетели на 2,4-5%, а фондовые индексы упали на 1,5-2,6%. Впрочем, напряженность на торговых площадках к 10:00 снизилась.

Иранские ракеты подняли цены на нефть и золото

Армия и оружие Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.

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Общество В Boeing прокомментировали крушение украинского самолета в Иране Компания Boeing находится в контакте с представителями Украины в связи с падением самолета Boeing 737 над Тегераном.

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Политика Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

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Политика Трамп решил обратиться к нации после атаки Ирана Президент США Дональд Трамп после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке решил выступить с обращением к нации.

Гаджеты Microsoft зарегистрировала слоган для консоли Xbox Series X По сообщениям сетевых источников, компания Microsoft зарегистрировала новый слоган, который предназначен для продвижения консоли нового поколения Xbox Series X. Речь идёт о слогане Power Your Dreams (" Воплоти свои мечты"), который уже использовался Microsoft во время анонса консоли нового поколения в декабре прошлого года.

Гаджеты Официально представлен OnePlus Concept One Пока компания не собирается продавать свою разработку. OnePlus объяснила, что смартфон необходимо доработать и провести серию тестов.