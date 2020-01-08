Энергетика
КоммерсантъИранские ракеты подняли цены на нефть и золото
Азиатские индексы потеряли 1,5-2,6% Первая реакция на сообщения о ракетной атаке Ирана на американские базы в Ираке была довольно резкой. Цен на основные биржевые товары взлетели на 2,4-5%, а фондовые индексы упали на 1,5-2,6%. Впрочем, напряженность на торговых площадках к 10:00 снизилась.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:48, Ашберн
Происшествия
В Киеве обнародовали данные о гражданстве жертв авиакатастрофы в Иране
Армия и оружие
Иран сообщил о второй волне ударов по базам США в Ираке
В Иране заявили о начале второй волны ракетных ударов по американским базам в Ираке.
Гаджеты
Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном
Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе.
Армия и оружие
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Армия и оружие
Верховный лидер Ирана: Мы дали США пощечину
Удары Ирана по американским базам в Ираке являются пощечиной для США, заявил лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Происшествия
Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране
Два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5 балла соответственно произошли в среду ночью в Иране недалеко от атомной электростанции "Бушер".
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина
В составе «Вашингтона» дубли в матче оформил российский форвард клуба Александр Овечкин (38-я и 57-я минуты) и Ти Джей Оши (22-я, 41-я).
Армия и оружие
Двигатель для ПАК ДА испытают на «летающей лаборатории» Ил-76
Летающая лаборатория на базе Ил-76 будет доработана для проведения лётных испытаний двигателя перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА) - приводит "Интерфакс" слова источника.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Армия и оружие
Названы ракеты, которыми Иран ударил по военным США
Для удара по военным базам США Иран использовал ракеты типа Qiam-1 и Fateh-110.
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Технологии
Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах
Использование зарядок в аэропортах, станциях метро и других общественных местах посчитали опасным из-за возможности злоумышленников через них получить доступ к личным данным из смартфонов пользователей.
Армия и оружие
Пушков считает, что ответ США на ракетный удар Ирана приведет к войне
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал ракетный удар, нанесенный силами Ирана по двум американским базам в США.
Общество
В Совете Федерации рассказали, кому снизят пенсии в 2020 году
Некоторым жителям страны в 2020 году снизят пенсии.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Политика
В Латвии заявили о зависимости отношения Прибалтики к России от США
Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Космос
Добровольцы идентифицировали более 14 миллионов объектов на астероиде Бенну
Культура
Объявлены финалисты Independent Games Festival Awards 2020
Жюри Independent Games Festival Awards — ежегодной премии для инди-разработчиков — огласило список финалистов 2020 года.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Армия и оружие
Иран пригрозил «масштабно» ответить на любые атаки США
Тегеран пригрозил США «масштабными» ответными мерами на любую агрессию по отношению к Ирану.
Происшествия
Неизвестный ворвался в аэропорт Одессы и заявил о бомбе
Неизвестный приехал на микроавтобусе в аэропорт Одессы и заявил, что один из терминалов и еще ряд зданий города заминированы.
Гаджеты
Генеральный директор AMD обещает видеокарту верхнего сегмента на GPU Navi
Общаясь с представителями прессы на выставке CES 2020, генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) пообещала, что видеокарта верхнего сегмента, построенная на графическом процессоре семейства Navi, будет выпущена.
Армия и оружие
Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.
Происшествия
Al Hadath: украинский самолет случайно сбили силы ПВО Ирана
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта в Тегеране, на борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.
Гаджеты
Представлены неубиваемые умные часы Amazfit T-Rex
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о намерении США «положить конец» войне с Ираном
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США не стремятся начинать военное противостояние с Ираном.