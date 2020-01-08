Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъИранские ракеты подняли цены на нефть и золото

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Азиатские индексы потеряли 1,5-2,6% Первая реакция на сообщения о ракетной атаке Ирана на американские базы в Ираке была довольно резкой. Цен на основные биржевые товары взлетели на 2,4-5%, а фондовые индексы упали на 1,5-2,6%. Впрочем, напряженность на торговых площадках к 10:00 снизилась.
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Американские фондовые индексы снизились после атаки Ирана на военные базы США

Эхо Москвы02:31

Иранские ракеты подняли цены на нефть и золото

Коммерсантъ02:40

Биржевые индексы упали на фоне иранских ракетных ударов

Inc-news.ru03:35
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Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе.
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Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

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Летающая лаборатория на базе Ил-76 будет доработана для проведения лётных испытаний двигателя перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА) - приводит "Интерфакс" слова источника.
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Использование зарядок в аэропортах, станциях метро и других общественных местах посчитали опасным из-за возможности злоумышленников через них получить доступ к личным данным из смартфонов пользователей.
Lenta.ru 02:59
Армия и оружие

Пушков считает, что ответ США на ракетный удар Ирана приведет к войне

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал ракетный удар, нанесенный силами Ирана по двум американским базам в США.
Pravda.Ru 03:27
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В Совете Федерации рассказали, кому снизят пенсии в 2020 году

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В Латвии заявили о зависимости отношения Прибалтики к России от США

Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.
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Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
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Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Добровольцы идентифицировали более 14 миллионов объектов на астероиде Бенну

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