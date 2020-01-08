Азиатские индексы потеряли 1,5-2,6% Первая реакция на сообщения о ракетной атаке Ирана на американские базы в Ираке была довольно резкой. Цен на основные биржевые товары взлетели на 2,4-5%, а фондовые индексы упали на 1,5-2,6%. Впрочем, напряженность на торговых площадках к 10:00 снизилась.

Иранские ракеты подняли цены на нефть и золото

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Армия и оружие Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком "В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.

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