Армия и оружие
Газета.RuИранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений
Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна. Причиной инцидента, по предварительным данным, стало несоблюдение дистанции от условной цели, по которой корабли вели огонь.
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Представитель СМИ: в Оманском заливе иранский фрегат обстрелял дружественное судно
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Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в апреле в России снизились в три раза
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Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
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