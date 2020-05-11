Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuИранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений

Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна. Причиной инцидента, по предварительным данным, стало несоблюдение дистанции от условной цели, по которой корабли вели огонь.
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