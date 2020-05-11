с чего всё началось

Армия Ирана сообщила о гибели 19 и ранении 15 человек в результате инцидента во время морских учений. Как сообщает агентство ISNA, авария произошла во время учений ВМС Ирана в Оманском заливе, во время которых пострадало вспомогательное судно «Кенарак».

В Иране во время инцидента на морских учениях погибли 19 человек

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