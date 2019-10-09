Футбол

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Иране женщин впервые за 40 лет пустили на футбольный матч

На встречу сборных Ирана и Камбоджи за считанные минуты были проданы три с половиной тысячи так называемых "женских билетов".
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Иранки впервые за 40 лет пришли на футбол

Телеканал 360°вчера в 22:27

Глава ФИФА Инфантино прокомментировал допуск женщин в Иране на футбольный матч

Sport24.ruвчера в 16:21

Двенадцатый игрок: иранки спустя годы идут болеть за сборную у себя дома

РИА Новостивчера в 10:34

Женщины в Иране впервые за 40 лет посетили футбольный матч

Чемпионатвчера в 12:33

Женщин в Иране впервые с 1981 года пустили на футбол. Сборная разгромила Камбоджу 14:0

Спорт-Экспрессвчера в 15:30

Свободный удар: иранским женщинам разрешили посещать футбольные матчи

Inc-news.ruвчера в 11:29

Женщин в Иране впервые с 1981 года допустили на футбольный матч

Московский Комсомолецвчера в 13:28
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 07:51, Ашберн
Общество

Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов

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Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.
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Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры и Росгвардии арестовать принадлежащую ему квартиру.
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Мойка78 вчера в 21:08
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В Саратове прошел стихийный митинг после убийства девятилетней девочки

В ночь на 11 октября в Саратове несколько сотен человек устроили стихийный митинг в гаражном кооперативе, где было обнаружено тело пропавшей накануне девятилетней девочки.
Новая газета 02:04
Политика

В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США

Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Lenta.ru 03:19
Футбол

Газзаев сделал заявление о возможном возвращении в футбол

Матч ТВ 04:21
Общество

В России ввели категорию чрезвычайно высокого риска пожарной опасности

«Проведение плановых проверок объектов защиты в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории чрезвычайно высокого риска — один раз в год», — говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
RT на русском 06:56
Автоспорт

Даниил Квят рассказал о подготовке к Гран-при Японии

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал две первые тренировки перед Гран-при Японии, которые прошли в пятницу рано утром по московскому времени.
News102.ru 05:13
Здоровье

Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина

Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru 09 октября в 20:26
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Путин заявил, что он не против либерализма

Президент России Владимир Путин на заседании совета глав-государств СНГ заявил, что не против либерализма, но у стран СНГ есть свои традиции и культурные формы взаимодействия.
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Авто

Эксперты узнали отношение россиян к беспилотным автомобилям

В «Автонете» уверены, что к 2030 году общий объем мирового рынка частных беспилотных автомобилей достигнет 60 миллиардов долларов, и порядка 5% от этой суммы придется на Россию.
Автоновости дня 05:41
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Marvel может снять полностью женское супергеройское кино

Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
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Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
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Экономика

Греф сообщил о настройке «Сбербанк Онлайн» под нужды оленеводов

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Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Lenta.ru вчера в 11:18
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На борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 находились россияне

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Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
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Число жертв ДТП под Калугой увеличилось до пяти

Число погибших увеличилось до пяти. В настоящее время в больнице остаются трое пострадавших, врачи оценивают их состояние как тяжелое.
Вести.Ru вчера в 17:10
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Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»

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В Китае построили «безголовую» субмарину

В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
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Стас Михайлов сообщил о блокировке аккаунта в поддержку Заворотнюк

Музыкант Стас Михайлов в сторис Instagram сообщил, что аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга, был заблокирован администрацией Instagram.
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Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что отсутствие авиасообщения с Россией невыгодно для Киева.
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Netflix выпустил фильм-продолжение сериала «Во все тяжкие»

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