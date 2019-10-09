Футбол
Эхо МосквыВ Иране женщин впервые за 40 лет пустили на футбольный матч
На встречу сборных Ирана и Камбоджи за считанные минуты были проданы три с половиной тысячи так называемых "женских билетов".
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Глава ФИФА Инфантино прокомментировал допуск женщин в Иране на футбольный матч
Sport24.ruвчера в 16:21
Женщин в Иране впервые с 1981 года пустили на футбол. Сборная разгромила Камбоджу 14:0
Спорт-Экспрессвчера в 15:30
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Мойка78 вчера в 21:08
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В Саратове прошел стихийный митинг после убийства девятилетней девочки
В ночь на 11 октября в Саратове несколько сотен человек устроили стихийный митинг в гаражном кооперативе, где было обнаружено тело пропавшей накануне девятилетней девочки.
Новая газета 02:04
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Lenta.ru 03:19
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В России ввели категорию чрезвычайно высокого риска пожарной опасности
«Проведение плановых проверок объектов защиты в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории чрезвычайно высокого риска — один раз в год», — говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
RT на русском 06:56
Автоспорт
Даниил Квят рассказал о подготовке к Гран-при Японии
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News102.ru 05:13
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Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru 09 октября в 20:26
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Путин заявил, что он не против либерализма
Президент России Владимир Путин на заседании совета глав-государств СНГ заявил, что не против либерализма, но у стран СНГ есть свои традиции и культурные формы взаимодействия.
Московский Комсомолец 05:55
Авто
Эксперты узнали отношение россиян к беспилотным автомобилям
В «Автонете» уверены, что к 2030 году общий объем мирового рынка частных беспилотных автомобилей достигнет 60 миллиардов долларов, и порядка 5% от этой суммы придется на Россию.
Автоновости дня 05:41
Кино
Marvel может снять полностью женское супергеройское кино
Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
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Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Экономика
Греф сообщил о настройке «Сбербанк Онлайн» под нужды оленеводов
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Дональд Трамп стал стримером на Twitch
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Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Происшествия
Число жертв ДТП под Калугой увеличилось до пяти
Число погибших увеличилось до пяти. В настоящее время в больнице остаются трое пострадавших, врачи оценивают их состояние как тяжелое.
Вести.Ru вчера в 17:10
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Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»
78.ru вчера в 06:24
Технологии
В Китае построили «безголовую» субмарину
В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
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Шоу-бизнес
Стас Михайлов сообщил о блокировке аккаунта в поддержку Заворотнюк
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«Джокер» вошёл в десятку самых высокооценённых фильмов IMDb
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Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
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Политика
Петербургский депутат пожаловался в ФСБ на угрозы в свой адрес
Муниципальный депутат от "Партии роста" округа № 72 Фрунзенского района Петербурга Вячеслав Кулекин заявил в ФСБ о давлении и угрозах в его адрес, а также в адрес его семьи Кулекин отметил, что угрожавший - представитель "Единой России", и он требует от него сдать мандат и угрожает ему и его семье в случае отказа.
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Зеленский назвал невыгодным отсутствие авиасообщения с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что отсутствие авиасообщения с Россией невыгодно для Киева.
Коммерсантъ вчера в 19:59