Политика
КоммерсантъИранский КСИР взял ответственность за крушение украинского Boeing
Корпус стражей исламской революции (КСИР) берет на себя полную ответственность за крушение украинского Boeing 737, заявил командующий военно-космическими силами (ВКС) КСИР Амир Али Хаджизаде.
Читать в источнике
Оценить279
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
Экономика
Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству премиального шоколада
Инвестфонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына бывшего президента РЖД Владимира Якунина, договорился продать свою долю в бизнесе French Kiss — производителе и продавце шоколадных конфет.
Армия и оружие
Система ПВО Ирана приняла украинский «Боинг» за крылатую ракету
Система ПВО Ирана приняла самолет «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, заявил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Политика
Иран признал вину в крушении украинского самолета
Кино
HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»
Происшествия
Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Политика
Путин и Меркель начали встречу в Кремле
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель начали встречу в Кремле.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская собралась замуж за Филиппа Киркорова
Чтобы загладить свою вину Филипп Киркоров подарил Любови Успенской шикарное платье.
Политика
Лидеры Украины, Франции и Германии скоро обсудят ситуацию в Донбассе
Лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон и Германии Ангела Меркель в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор, чтобы обсудить урегулирование в Донбассе, сообщила пресс-служба главы украинского государства.
Политика
В Абхазии завели уголовное дело после протестов в Сухуме
Генпрокуратура Абхазии сообщила о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков, которые произошли во время протестов в Сухуме 9 января.
Спорт
Фаткулина победила на дистанции 500 метров на чемпионате Европы
Общество
Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Наука
Когда мозг дает сбой: когнитивные искажения
О дельфинах и котах Когнитивным искажением под названием «систематическая ошибка выжившего» часто оперируют даже самые неглупые люди, а иногда и ученые.
Происшествия
Жене Погребняка поступают угрозы от мусульман
Поступают прямые угрозы нашей семье прикрываясь Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, — пишет Мария Погребняк в Instagram.
Политика
МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что во время последней связи пилотов Boeing 737-800 с диспетчерами аэропорта Тегерана полет проходил штатно.
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая впервые показала двухмесячную дочку
Ирина Слуцка впервые показала публике младшую дочь. Спортсменка опубликовала трогательное фото со спящей малышкой.
Театры
Труппе «Современника» представили нового худрука Виктора Рыжакова
Труппе столичного театра «Современник» представили нового художественного руководителя Виктора Рыжакова.
Происшествия
Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Политика
В правительстве назвали ахиллесову пяту космической отрасли России
Говоря о задачах руководства «Роскосмоса», вице-премьер поручил ему найти пути оздоровления отрасли, чтобы страна могла «гордиться своей космической индустрией».
Авто
Changan презентует в Женеве новый кроссовер Uni-T
Китайский бренд Changan готовит к презентации в рамках Женевского автосалона новый кроссовер Uni-T.
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Орловской области погибли три человека
Жертвами ДТП в Кромском районе Орловской области стали как минимум три человека, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Происшествия
Отец Шамсутдинова рассказал об издевательствах над сыном
Отец Рамиля Шамсутдинова Салим рассказал о пребывании в воинской части его сына, который обвиняется в убийстве восьмерых сослуживцев.
Политика
Турчинов призвал Россию к ответу за крушение самолета в Иране
«Как и в случае с малазийским самолетом, руководство РФ в своих официальных заявлениях пыталось не только поддержать Иран, как своего стратегического партнера, но и дезинформировать международное сообщество, придумывая лживые версии этой ужасной трагедии», — написал Турчинов в Facebook.
Общество
Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
Армия и оружие
В США назвали российский Су-57 небоеспособным
Издание The National Interest заявило, что российский истребитель пятого поколения Су-57 не является полностью боеспособным и сможет действовать в полномасштабной войне с высокотехнологичным противником, в том числе с США, которые обладают F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
Футбол
«Ливерпуль» выиграет у «Тоттенхэма» в матче 22-го тура АПЛ 11 января
Матч 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» пройдет 11-го января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
Политика
ЦИК Абхазии проведет повторные выборы президента
В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы.