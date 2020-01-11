Политика
КоммерсантъИранский КСИР взял ответственность за крушение украинского Boeing
Корпус стражей исламской революции (КСИР) берет на себя полную ответственность за крушение украинского Boeing 737, заявил командующий военно-космическими силами (ВКС) КСИР Амир Али Хаджизаде.
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Политика
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Теннис
Рублёв стал победителем турнира ATP в Дохе
Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над французом Корентеном Муте в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в катарской Дохе.
Энергетика
Замминистра энергетики РФ отчитался по транзиту нефти через Белоруссию
В субботу замминистра энергетики России Павел Сорокин сообщил СМИ о полном объеме транзита российской нефти через территорию Белоруссии, пишет "Интерфакс".
Хоккей
МЧМ-2020: КХЛ объяснила, почему игрока Канады не удалили в концовке финала
Причины неназначенного удаления хоккеисту сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира — 2020 объяснили в департаменте судейства КХЛ, 11 января сообщает пресс-служба лиги.
Здоровье
«Решил закончить»: омский врач отказался принимать людей с переломами
С утра врач, которому уже 71 год, пришел на работу и заявил, что не будет принимать больных.
Общество
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Оператора видеоагентства Ruptly Саафа Гали убили в Ираке, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Политика
Путин и Меркель провели переговоры в Москве
11 января канцлер Германии Ангела Меркель приехала в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.
Общество
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
Кино
СМИ сообщили, сколько Генри Кавилл заработал за роль «Ведьмака»
Актер Генри Кавилл получил $400 тыс. за съемку в одной серии сериала «Ведьмака» от Netflix.
Футбол
«Челси» разгромил «Бернли» в АПЛ
Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей
Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times.
Происшествия
Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Спорт
Россия проиграла Венгрии в первом матче чемпионата Европы по гандболу
Сборная России по гандболу стартовала с поражения на чемпионате Европы среди мужских команд.
Футбол
Испанские фанаты вновь обвинили украинского футболиста в нацизме
Стали известны новые случаи оскорбительных скандирований в адрес украинского футболиста Романа Зозули, выступающего за испанский "Альбасете", сообщается на официальном сайте Примеры.
Единоборства
Макгрегор: победил бы Серроне даже с гриппом
Общество
На новогодние перелеты Бастрыкина из бюджета потратили ₽8 млн
Новогодние перелеты по Финляндии главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина на самолетах специального летного отряда «Россия» обошлись бюджету в восемь миллионов рублей, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на источники в окружении главы СК.
Гаджеты
OnePlus продемонстрирует новую технологию экрана 13 января
Тизер-изображение ни на что не указывает, за исключением того факта, что мероприятие состоится 13 января в Шэньчжэне, Китай, и в нем будет задействована какая-то технология экрана.
Футбол
Уткин напомнил Роналду о прыжке Пеле: «Это тебе не колготки на педикюр натягивать»
Футбол
Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Европу
Свой первый матч после возвращения в «Милан» Ибрагимович провел 6 января в домашнем матче 18-го тура против «Сампдории» (0:0). Тогда шведский футболист вышел на замену на 55-й минуте.
Экономика
Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада
Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
Авто
При заправке некоторые водители допускают пять ошибок
Эксперты «Российской газеты» назвали пять самых распространенных ошибок, совершаемых водителями при заправке своих автомобилей.
Политика
Борисов потребовал от «Роскосмоса» оздоровить космическую отрасль
Космической отрасли России нужно обеспечить рентабельность и начать серийное производство техники, считает вице-премьер Юрий Борисов.
Авто
ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».