Политика

КоммерсантъКоммерсантъИранский КСИР взял ответственность за крушение украинского Boeing

Корпус стражей исламской революции (КСИР) берет на себя полную ответственность за крушение украинского Boeing 737, заявил командующий военно-космическими силами (ВКС) КСИР Амир Али Хаджизаде.
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