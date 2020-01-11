Корпус стражей исламской революции (КСИР) берет на себя полную ответственность за крушение украинского Boeing 737, заявил командующий военно-космическими силами (ВКС) КСИР Амир Али Хаджизаде.

Политика Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.

Теннис Рублёв стал победителем турнира ATP в Дохе Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над французом Корентеном Муте в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в катарской Дохе.

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