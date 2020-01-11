Политика
КоммерсантъИранский КСИР взял ответственность за крушение украинского Boeing
Корпус стражей исламской революции (КСИР) берет на себя полную ответственность за крушение украинского Boeing 737, заявил командующий военно-космическими силами (ВКС) КСИР Амир Али Хаджизаде.
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Общество
Радикалы устроили беспорядки на акции протеста в Париже
Политика
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала в своем телеграм-канале, что на приеме по вопросам гражданства многие жаловались на проблемы с получением российских паспортов в Крыму.
Футбол
Анатолий Бышовец: Не вижу в критике Дзюбы ничего надуманного
Анатолий Бышовец / / Фото: Global Look Press Высоко оказался Артем и в глазах руководства "Зенита".
Политика
Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном
Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Армия и оружие
В КСИР считают США виновником авиакатастрофы
Авто
GM возродит Hummer в качестве электрического пикапа
Согласно имеющейся информации, под маркой Hummer на рынок выйдет пикап с полностью электрической силовой установкой.
Общество
Раскрыт секрет кардигана Путина
Авто
Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP
Всего в прошедшем году специалисты Euro NCAP проверили 55 автомобилей разных марок, 41 из которых удостоился высшей оценки в пять звезд.
Политика
Вице-премьер Юрий Борисов назвал «ахиллесову пяту» космической отрасли
Вице-премьер РФ Юрий Борисов посетил сегодня предприятие "Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф.Решетнева" в Железногорске.
Футбол
«Интер» предложил Эриксену контракт на четыре года
«Интер» предложил полузащитнику «Тоттенхэма» Кристиану Эриксену контракт на четыре года, сообщают британские СМИ.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
Общество
Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлен поток морской воды, текущий вверх по горному склону.
Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Умер султан Омана Кабус бен Саид, сообщает Reuters. Он скончался 10 января в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала неназванная форма рака.
Политика
Бывший секретарь СНБО призвал наказать Россию за сбитый Ираном Boeing
Сегодня власти Ирана официально подтвердили, что лайнер был сбит по ошибке.
Общество
Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Происшествия
В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 16.37 (совпадает с мск) с эпицентром в пригороде Стамбула Силиври, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции в субботу.
Политика
Путин и Меркель проводят встречу в Кремле
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин начали переговоры, которые проходят в Кремле.
Единоборства
«ММА не спорт», — заявил Александр Карелин
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов проводили операцию по ампутации ноги
В результате операция по ампутации ноги была завершена успешно, однако пациент находится под наркозом больше требуемого для подобной операции времени, что подвергло риску его жизнь и здоровье, как и само проведение подобных манипуляций лицами без должной квалификации.
Происшествия
Возле Ново-Колпинского кладбища погиб мужчина
Заявитель, 43-летний мужчина рассказал, что увидел труп в канаве возле моста, ведущего к Ново-Колпинскому кладбищу.
Игры
Grand Theft Auto IV нельзя купить в Steam
Grand Theft Auto IV сняли с продажи в Steam. Страница с игрой по-прежнему существует, однако с нее исчезла кнопка покупки.
Политика
В Абхазии возбудили уголовное дело после протестов в Сухуме
Генпрокуратура Абхазии возбудила уголовное дело после массовых беспорядков во время протестов в Сухуме 9 января, говорится на сайте ведомства.
Футбол
Испанские фанаты вновь обвинили украинского футболиста в нацизме
Стали известны новые случаи оскорбительных скандирований в адрес украинского футболиста Романа Зозули, выступающего за испанский "Альбасете", сообщается на официальном сайте Примеры.
Экономика
Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет
Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-м — 13 млрд руб.
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.