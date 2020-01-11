Политика

КоммерсантъКоммерсантъИранский КСИР взял ответственность за крушение украинского Boeing

Корпус стражей исламской революции (КСИР) берет на себя полную ответственность за крушение украинского Boeing 737, заявил командующий военно-космическими силами (ВКС) КСИР Амир Али Хаджизаде.
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Амир Али Хаджизаде
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