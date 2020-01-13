Политика
РБКИранский депутат сообщил о втором самолете в небе при крушении Boeing
В небе над Ираном в момент запуска ракеты, которая попала в Воеіпд "Международных авиалиний Украины", находился также самолет катарских авиалиний. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.
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Власти Ирана сообщили о втором самолете в небе при крушении Boeing
Московский Комсомолецвчера в 15:17
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В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
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