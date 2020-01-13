Политика

РБКРБКИранский депутат сообщил о втором самолете в небе при крушении Boeing

В небе над Ираном в момент запуска ракеты, которая попала в Воеіпд "Международных авиалиний Украины", находился также самолет катарских авиалиний. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.
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