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Иранский министр нефти: Иран и Россия вскоре подпишут договор о своповых поставках газа

Иранский министр нефти Джавад Оуджи заявил, что Иран и Россия в ближайшее время подпишут договор о своповых поставках газа.
RT на русском
Генеральный директор управления по банковским и страховым вопросам Корбан Эскандари заметил, что с подключением к системе процедура финансового обмена между двумя странами станет проще.
Известия
В тот же день стало известно, что компания SAIPA хочет закупать российские двигатели и компоненты для восстановления производства Renault Logan первого поколения в Иране.
Известия
Вместе с иранским спутником в качестве попутной нагрузки на орбиту планировалось вывести 16 малых космических аппаратов.
Известия

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Министр нефти Ирана Оуджи заявил о скором подписании с Россией договора о своповых поставках газа
Известия10:03
В Иране заявили, что в ближайшее время подпишут договор с РФ о своповых поставках газа
ТАСС09:33
Иранский министр нефти: Иран и Россия вскоре подпишут договор о своповых поставках газа
RT на русском09:50
Иран и Россия в ближайшее время подпишут договор о своповых поставках газа
ИА Красная Весна09:59

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