Политика

Life.ruLife.ruИранский министр призвал Трампа перестать играть в Таноса

Министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми призвал президента США Дональда Трампа перестать играть в Таноса, суперзлодея из вселенной комиксов Marvel.
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Иранский министр попросил Трампа перестать изображать суперзлодея Таноса

Комсомольская правда03:14

США ввели санкции против Иранского космического агентства

RT на русскомвчера в 14:15

Министр Ирана попросил Трампа не изображать Таноса

РБК02:26

Иранский министр попросил Трампа не строить из себя Таноса

РЕН ТВ00:25

Помпео призвал союзников США присоединиться к новым санкциям против Ирана

ТАССвчера в 16:48

Минфин США ввел санкции против космических структур Ирана

Коммерсантъвчера в 15:13

Зариф назвал санкции США против космических ведомств Ирана бесполезными

РИА Новости03:31
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 04:05, Вашингтон
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Тело убитой женщины нашли в наполненной ванне в московской квартире

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Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25

Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
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Прекращено уголовное преследование пятерых участников митинга 27 июля

Lenta.ru вчера в 06:04
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В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка из винтовки из-за шума во дворе.
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На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам

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Известия 02 сентября в 16:00
Политика

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Дни24 02:38
Происшествия

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Абэ прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ и встречи с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток, где в четверг выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС 02:56
Общество

Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом

Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Футбол

Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России

В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Политика

Украинского политолога Ковтуна выгнали из эфира на «России 1»

Rusvesna.su 02 сентября в 19:04
Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
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Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам

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REGNUM вчера в 11:30
Здоровье

Здоровье без границ

В России уже применяют инновационные решения, которые не только поднимают уровень оказания медицинской помощи в конкретных клиниках, сокращая затраты и облегчая труд специалистов почти всех уровней, но и продвигают высококвалифицированную медицину в самые удаленные уголки страны.
Российская газета 03:43
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Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы

Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
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«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском вчера в 12:56
Шоу-бизнес

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Сексапильная исполнительница в красках рассказала о спасении своего малолетнего сына Гектора.
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Димитров победил Федерера и вышел в полуфинал US Open на Медведева

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Роскачество перечислило базовые продукты завтрака школьника

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РИА Новости 01:14
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне

МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Финансы

От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
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Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

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Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян

Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.
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Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru вчера в 03:05
Экономика

Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут увеличить

Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены с 30% до 31% для развития нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста.
Известия вчера в 18:15
Политика

Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу

Газета.Ru 02 сентября в 16:53
Кино

Стала известна дата церемонии прощания с актрисой Зинаидой Славиной

Народная артистка РСФСР ушла из жизни в возрасте 80 лет На сцене театра "Содружество актеров Таганки" состоится прощание с народной артисткой РСФСР Зинаидой Славиной, ушедшей из жизни во вторник.
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Штукатурка упала на ученицу в омской школе

В Омске в одной из школ на ученицу упала штукатурка. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию города.
Газета.Ru 02:57
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