Политика
Life.ruИранский министр призвал Трампа перестать играть в Таноса
Министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми призвал президента США Дональда Трампа перестать играть в Таноса, суперзлодея из вселенной комиксов Marvel.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 04:05, Вашингтон
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Происшествия
Прекращено уголовное преследование пятерых участников митинга 27 июля
Lenta.ru вчера в 06:04
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Происшествия
Пьяный житель Хабаровска выстрелил в ребенка из-за шума во дворе
В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка из винтовки из-за шума во дворе.
Известия 03:51
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии, которая, будучи ребенком, 20 лет назад потерялась в электричке, нашлась в России.
Известия 02 сентября в 16:00
Политика
В России создадут сверхзвуковой бизнес-джет
В России разрабатывают новый сверхзвуковой бизнес-джет, который строится на базе бомбардировщика Ту-160.
Дни24 02:38
Происшествия
В Кузбассе отец подбросил новорожденную дочку соседке
Полицейские выяснили, 19-летняя мать ребенка оставила новорожденную на попечение супруга и отправилась развлекаться с друзьями.
Российская газета 02:32
Политика
Абэ прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ и встречи с Путиным
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток, где в четверг выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с президентом России Владимиром Путиным.
ТАСС 02:56
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Политика
Украинского политолога Ковтуна выгнали из эфира на «России 1»
Rusvesna.su 02 сентября в 19:04
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Происшествия
Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам
Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам.
REGNUM вчера в 11:30
Здоровье
Здоровье без границ
В России уже применяют инновационные решения, которые не только поднимают уровень оказания медицинской помощи в конкретных клиниках, сокращая затраты и облегчая труд специалистов почти всех уровней, но и продвигают высококвалифицированную медицину в самые удаленные уголки страны.
Российская газета 03:43
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Происшествия
Девочка из России утонула в бассейне в Турции
«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском вчера в 12:56
Шоу-бизнес
Седокова обивает пороги клиник ради спасения малолетнего сына
Сексапильная исполнительница в красках рассказала о спасении своего малолетнего сына Гектора.
Дни.ру 02:37
Теннис
Димитров победил Федерера и вышел в полуфинал US Open на Медведева
Советский спорт 00:33
Общество
Роскачество перечислило базовые продукты завтрака школьника
Базовыми продуктами для завтрака школьника являются злаковые, яйца и молочные продукты, а позволять ребенку сухие завтраки можно не чаще 1–2 раз в неделю, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:14
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Финансы
От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
REGNUM вчера в 02:32
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Здоровье
Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян
Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.
Вести.Ru 01:18
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru вчера в 03:05
Экономика
Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут увеличить
Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены с 30% до 31% для развития нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста.
Известия вчера в 18:15
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Газета.Ru 02 сентября в 16:53
Кино
Стала известна дата церемонии прощания с актрисой Зинаидой Славиной
Народная артистка РСФСР ушла из жизни в возрасте 80 лет На сцене театра "Содружество актеров Таганки" состоится прощание с народной артисткой РСФСР Зинаидой Славиной, ушедшей из жизни во вторник.
Аргументы и Факты вчера в 09:41
Происшествия
Штукатурка упала на ученицу в омской школе
В Омске в одной из школ на ученицу упала штукатурка. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию города.
Газета.Ru 02:57