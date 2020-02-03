Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» сообщил, что располагает важной записью разговора иранских диспетчеров, которые с самого начала знали о причинах катастрофы украинского Boeing 737.

Зеленский заявил о наличии у него записи по делу о сбитом украинском самолете

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