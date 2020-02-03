Политика
ИзвестияЗеленский заявил о наличии у него записи по делу о сбитом украинском самолете
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» сообщил, что располагает важной записью разговора иранских диспетчеров, которые с самого начала знали о причинах катастрофы украинского Boeing 737.
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Общество
РЖД приостановили сообщение с КНДР
Ранее в кассе железнодорожных билетов в Пхеньяне, которая является официальным публичным представительством железных дорог КНДР, сообщили ТАСС, что власти КНДР приняли решение приостановить, начиная с понедельника, ж/д сообщение с Россией в качестве превентивной меры против распространения коронавируса.
Общество
Роскосмос начинает выпуск лифтов
Общество
Опубликованы снимки пораженных коронавирусом лёгких
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Армия и оружие
Турецкие военные погибли в сирийском Идлибе от артобстрела
В результате погибли четверо турецких военнослужащих, еще 9 получили ранения.
Политика
В Госдуме допустили упоминание бога в Конституции
В Конституции РФ вполне может появиться упоминание бога, поскольку это не будет противоречить другим статьям основного закона страны.
Политика
Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов
Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Происшествия
При теракте в Лондоне ранения получили три человека
По данным полиции, неизвестный в Лондоне напал на людей и нанёс им ножевые ранения.
Футбол
Александр Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените»
Экономика
Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе
Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
Общество
Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев
Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Политика
В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства
Все бывшие члены российского правительства уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кино
Драма «1917» получила кинопремию BAFTA
Историческая драма «1917» на 73-й церемонии вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) была признана лучшим фильмом и получила семь из девяти категорий, в которых была заявлена.
Происшествия
В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки поставок в армию С-500
В октябре 2019 года сообщалось, что в комплект поставки системы войдут пункт боевого управления (ПБУ) с автоматической системой управления (АСУ), радиолокационный комплекс обнаружения (РЛК).
Здоровье
Минздрав проверит жалобы «китайца с коронавирусом» на лечение в Чите
Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице Читы после поступившей жалобы.
Финансы
Курс доллара превысил ₽64 впервые с начала декабря
Курс евро растет на 0,02%, до ₽70,9. В последний раз на уровне ₽64 доллар торговался 4 декабря 2019 года.
Здоровье
В Щелкове врачи спасли новорожденного с гигантской опухолью
Врачи Щёлковского перинатального центра спасли ребенка с гигантской крестцово-копчиковой тератомой.
Общество
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Общество
Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз
Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.
Шоу-бизнес
Милла Йовович в третий раз стала мамой
Голливудская актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. У 44-летней актрисы родилась дочь.
Общество
Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Происшествия
В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, под завалами могут находиться до десяти человек, двое извлечены.
Хоккей
Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев
Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
Технологии
Apple и Google предложено поработать на удаленке
Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Единоборства
Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
Шоу-бизнес
Телеведущая Марина Кравец впервые станет мамой
О беременности Марины стало известно 1 февраля после того, как в Сети появились фото и видео, на которых отчетливо виден заметно выросший живот Кравец.