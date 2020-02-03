Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский заявил о наличии у него записи по делу о сбитом украинском самолете

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» сообщил, что располагает важной записью разговора иранских диспетчеров, которые с самого начала знали о причинах катастрофы украинского Boeing 737.
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Утечка записи переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины в расследовании катастрофы

Эхо Москвы04:30

Опубликованы переговоры пилота с диспетчером в момент удара по украинскому Boeing

URA.Ru04:25

Иранский пилот сообщал диспетчеру о пущенной в украинский Boeing ракете

Газета.Ru01:45

Ирану все было известно уже на момент поражения самолета –Зеленский

Красная весна04:07

В Тегеране заявили, что утечка записи разговора диспетчеров повлияет на отношения с Киевом

ТАСС04:02

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота самолета с диспетчером

Lenta.ru02:25

Зеленский заявил о наличии у него записи по делу о сбитом украинском самолете

Известия04:14
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Общество

РЖД приостановили сообщение с КНДР

Ранее в кассе железнодорожных билетов в Пхеньяне, которая является официальным публичным представительством железных дорог КНДР, сообщили ТАСС, что власти КНДР приняли решение приостановить, начиная с понедельника, ж/д сообщение с Россией в качестве превентивной меры против распространения коронавируса.
ТАСС 04:23
Общество

Роскосмос начинает выпуск лифтов

РИА Новости 02:34
Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

РИА Новости 02:33
Общество

Опубликованы снимки пораженных коронавирусом лёгких

ToDay News Ufa вчера в 10:48
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Армия и оружие

Турецкие военные погибли в сирийском Идлибе от артобстрела

В результате погибли четверо турецких военнослужащих, еще 9 получили ранения.
Sputnik Армения 02:13
Политика

В Госдуме допустили упоминание бога в Конституции

В Конституции РФ вполне может появиться упоминание бога, поскольку это не будет противоречить другим статьям основного закона страны.
URA.Ru 01 февраля в 17:13
Политика

Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства российских журналистов

Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.
РИА Новости 02:43
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Происшествия

При теракте в Лондоне ранения получили три человека

По данным полиции, неизвестный в Лондоне напал на людей и нанёс им ножевые ранения.
RT на русском вчера в 14:34
Футбол

Александр Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените»

РИА Новости 00:51
Экономика

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
Lenta.ru 00:57
Общество

Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев

Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
РБК 02:40
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия вчера в 15:36
Политика

В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства

Все бывшие члены российского правительства уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:33
Кино

Драма «1917» получила кинопремию BAFTA

Историческая драма «1917» на 73-й церемонии вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) была признана лучшим фильмом и получила семь из девяти категорий, в которых была заявлена.
News.ru 00:40
Происшествия

В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
РБК вчера в 04:51
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки поставок в армию С-500

В октябре 2019 года сообщалось, что в комплект поставки системы войдут пункт боевого управления (ПБУ) с автоматической системой управления (АСУ), радиолокационный комплекс обнаружения (РЛК).
Известия 03:44
Здоровье

Минздрав проверит жалобы «китайца с коронавирусом» на лечение в Чите

Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице Читы после поступившей жалобы.
РБК вчера в 06:39
Финансы

Курс доллара превысил ₽64 впервые с начала декабря

Курс евро растет на 0,02%, до ₽70,9. В последний раз на уровне ₽64 доллар торговался 4 декабря 2019 года.
РБК 03:31
Здоровье

В Щелкове врачи спасли новорожденного с гигантской опухолью

Врачи Щёлковского перинатального центра спасли ребенка с гигантской крестцово-копчиковой тератомой.
Глас Народа 03:57
Общество

Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
РИА Новости вчера в 00:59
Общество

Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз

Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.
ТАСС 03:18
Шоу-бизнес

Милла Йовович в третий раз стала мамой

Голливудская актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. У 44-летней актрисы родилась дочь.
МИР 24 02:16
Общество

Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Вести.Ru 01 февраля в 08:16
Происшествия

В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, под завалами могут находиться до десяти человек, двое извлечены.
RT на русском 01 февраля в 17:12
Хоккей

Скончался 18-летний вратарь МХЛ Вилен Прокофьев

Игрок казахстанского хоккейного клуба «Снежные барсы» Вилен Прокофьев ушел из жизни в возрасте 18 лет, сообщили 3 февраля в пресс-службе клуба «Барыс».
REGNUM 00:20
Технологии

Apple и Google предложено поработать на удаленке

Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, серьезных рисков в части санкций для них не будет и компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС, полагает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
Коммерсантъ вчера в 17:23
Единоборства

Федор Емельяненко сообщил о совете семьи завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, что члены его семьи постоянно обсуждают с ним тему завершения карьеры.
РБК 01:52
Шоу-бизнес

Телеведущая Марина Кравец впервые станет мамой

О беременности Марины стало известно 1 февраля после того, как в Сети появились фото и видео, на которых отчетливо виден заметно выросший живот Кравец.
Летидор вчера в 04:01
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