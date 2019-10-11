с чего всё началось

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA. В Национальной иранской нефтяной компании, которой принадлежит танкер, заявляют, что, скорее всего, речь идет о террористическом акте.

Общество Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком "Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.

Общество Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.

Политика Норвегия отказалась от «ракетного щита» НАТО из-за России В документе указывается, что в Осло решили не приобретать датчики верхнего уровня или ракеты-перехватчики, которые могут быть интегрированы с системой противоракетной обороны НАТО Ballistic Missile Defence (BMD), также называемую «ракетным щитом».

Политика Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США Напомним, заключенный между Россией и США более 30 лет назад Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) истек 2 августа 2019 года.

Происшествия В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался 35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.

Шоу-бизнес Стас Михайлов сообщил о блокировке аккаунта в поддержку Заворотнюк Музыкант Стас Михайлов в сторис Instagram сообщил, что аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга, был заблокирован администрацией Instagram.

Происшествия В Архангельске экс-следователь получил 18 лет за взятки и нападение В Архангельске бывший следователь регионального УМВД осужден на 18 лет колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере и посягательство на жизнь сотрудников РУФСБ.

Авто На север Урала идет похолодание. Рассказываем, как подготовиться к непогоде Всю следующую неделю температура на Севере Урала будет снижаться и дойдет, как ожидается, до нуля градусов в субботу, 19 октября.

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Экономика В ЦБ назвали преимущества наличных денег Набиуллина назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных.

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Политика В Ашхабаде началось заседание Совета глав государств СНГ В столице Туркменистана начал свою работу очередной саммит Глав Государств Содружества Независимых Государств.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Футбол Уткин прокомментировал казус Канделаки Шоумен Василий Уткин отреагировал на слова генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, которая спутала иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна с Магомедом Оздоевым, призывая поздравить сборную России с победой над Шотландии.

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Политика В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.

Происшествия Вооруженный ножом мужчина набросился на посетителей ТЦ в Манчестере Посетителей и сотрудников ТЦ Arndale эвакуировали после того, как мужчина набросился с ножом на нескольких человек.

Шоу-бизнес Могилы родственников Заворотнюк начали усиленно охранять Могилы родственников Заворотнюк начали усиленно охранять К последнее время к семейному захоронению на Анкудиновском кладбище зачастили посторонние люди.

Политика Алиев в Ашхабаде пожаловался на памятник Гарегину Нжде в Армении В столице Туркменистана Ашхабаде проходит заседание глав государств-членов СНГ, на котором выступил и президент Азербайджана.

Происшествия Мантуров отверг связь катастрофы в «Шереметьево» с проблемами SSJ-100 Катастрофа Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", который сгорел после жесткой посадки в "Шереметьево", была связана с человеческим фактором, а не с недостатками самолета, заявил "России 24" глава Минпромторга Денис Мантуров.

Политика Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.