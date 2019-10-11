Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Красном море взорвали иранский танкер

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA. В Национальной иранской нефтяной компании, которой принадлежит танкер, заявляют, что, скорее всего, речь идет о террористическом акте.
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с чего всё началось
На иранском нефтяном танкере в Красном море произошли два взрыва с разницей в 20 минут, пишет
 Press TV со ссылкой на иранскую государственную танкерную компанию.
РБК02:25

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Эксперт прокомментировал взрыв на иранском танкере в Красном море

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МИД КНР надеется на сдержанность сторон после инцидента с иранским танкером

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Цена на нефть выросла после взрыва иранского танкера

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Загоревшийся в Красном море иранский танкер был поражен двумя ракетами

Интерфакс02:26
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Общество

Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком

"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
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Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов

На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
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Политика

Норвегия отказалась от «ракетного щита» НАТО из-за России

В документе указывается, что в Осло решили не приобретать датчики верхнего уровня или ракеты-перехватчики, которые могут быть интегрированы с системой противоракетной обороны НАТО Ballistic Missile Defence (BMD), также называемую «ракетным щитом».
Lenta.ru 02:21
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Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США

Напомним, заключенный между Россией и США более 30 лет назад Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) истек 2 августа 2019 года.
Коммерсантъ 04:23
Происшествия

В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался

35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Газета.Ru 06:12
Шоу-бизнес

Стас Михайлов сообщил о блокировке аккаунта в поддержку Заворотнюк

Музыкант Стас Михайлов в сторис Instagram сообщил, что аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга, был заблокирован администрацией Instagram.
Телепрограмма вчера в 23:06
Происшествия

В Архангельске экс-следователь получил 18 лет за взятки и нападение

В Архангельске бывший следователь регионального УМВД осужден на 18 лет колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере и посягательство на жизнь сотрудников РУФСБ.
Российская газета 06:31
Авто

На север Урала идет похолодание. Рассказываем, как подготовиться к непогоде

Всю следующую неделю температура на Севере Урала будет снижаться и дойдет, как ожидается, до нуля градусов в субботу, 19 октября.
Вечерний Краснотурьинск 07:32
Политика

Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Экономика

В ЦБ назвали преимущества наличных денег

Набиуллина назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных.
Lenta.ru 06:32
Авто

Boeing поможет разрабатывать летающий Porsche

Что касается Boeing, то компания уже разрабатывает своими силами электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки, который в начале года совершил первый пробный полет.
Хайтек+ 04:12
Общество

Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

Ведомости 06:48
Музыка

Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз

Ореанда-Новости вчера в 13:43
Авто

Новый пикап Great Wall Pao может приехать на рынок России

Компания Great Wall начала прием заявок на новый большой пикап Pao (P-Series) в сентябре текущего года.
Новые автомобили вчера в 01:12
Политика

В Ашхабаде началось заседание Совета глав государств СНГ

В столице Туркменистана начал свою работу очередной саммит Глав Государств Содружества Независимых Государств.
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Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Технологии

«Ростелеком» и «Русский стандарт» показали свою систему оплаты по лицу

«Ростелеком» и банк «Русский стандарт» показали свою систему оплаты с помощью лица.
Retailer.ru вчера в 12:35
Волейбол

Сборная России обыграла итальянцев в Кубке мира по волейболу

Вести.Ru 04:09
Футбол

Уткин прокомментировал казус Канделаки

Шоумен Василий Уткин отреагировал на слова генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, которая спутала иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна с Магомедом Оздоевым, призывая поздравить сборную России с победой над Шотландии.
Нева Спорт 07:48
Происшествия

В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту

Посольство РФ в Демократической республике Конго (ДРК) подтвердило, что на борту разбившегося военно-транспортного самолета Ан-72 были россияне, заявила "Интерфаксу" представитель дипмиссии Наталья Кононова.
Интерфакс 07:42
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM 09 октября в 21:41
Происшествия

Вооруженный ножом мужчина набросился на посетителей ТЦ в Манчестере

Посетителей и сотрудников ТЦ Arndale эвакуировали после того, как мужчина набросился с ножом на нескольких человек.
Вести.Ru 07:25
Шоу-бизнес

Могилы родственников Заворотнюк начали усиленно охранять

Могилы родственников Заворотнюк начали усиленно охранять К последнее время к семейному захоронению на Анкудиновском кладбище зачастили посторонние люди.
Экспресс газета 06:53
Политика

Алиев в Ашхабаде пожаловался на памятник Гарегину Нжде в Армении

В столице Туркменистана Ашхабаде проходит заседание глав государств-членов СНГ, на котором выступил и президент Азербайджана.
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Происшествия

Мантуров отверг связь катастрофы в «Шереметьево» с проблемами SSJ-100

Катастрофа Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", который сгорел после жесткой посадки в "Шереметьево", была связана с человеческим фактором, а не с недостатками самолета, заявил "России 24" глава Минпромторга Денис Мантуров.
Интерфакс 05:28
Политика

Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
РИА Новости 05:02
Политика

Дональд Трамп стал стримером на Twitch

Gmbox.ru 03:37
Экономика

Дагестанские предприниматели оказались успешнее московских

По данным Росстата, у дагестанских ИП она составила в среднем 19,6 миллиона на одного бизнесмена в год, на втором месте предприниматели Сахалина (10,3 милллиона рублей).
Buybrand.ru вчера в 08:00
Армия и оружие

В ДНР заявили о срыве последней попытки разведения сил в Донбассе

РБК 07:00
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