Происшествия
Lenta.ruИранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
Взрыв произошел на иранском танкере, перевозившем нефть. Инцидент отмечен в Красном море, примерно в 100 километрах от саудовского портового города Джедда, сообщает Reuters. В результате судно серьезно пострадало и загорелось, по предварительным данным, произошла утечка нефти.
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с чего всё началось
Иранский танкер возле порта Джидда, на котором утром в пятницу прогремел взрыв, мог быть атакован двумя ракетами, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление госкорпорации National Iranian Oil Company.Общественное телевидение России02:46
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Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 вчера в 05:47
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Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Lenta.ru вчера в 11:11
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Добронравов прокомментировал сведения об уходе Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Происшествия
«Ъ»: подполковник ФСБ уволен за использование мобильного телефона
В Москве уволен подполковник ФСБ Михаил Самохин из-за обнаруженного личного мобильного телефона, мужчина нарушил запрет на "использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности".
Газета.Ru 05:01
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Российская газета вчера в 05:04
Экономика
Дагестанские бизнесмены сотворили «экономическое чудо»
Что любопытно, и год назад Росстат показывал похожие данные по Дагестану: он был на первом месте с показателем средней выручки на одного ИП в 18,5 млн рублей.
BFM.ru вчера в 11:22
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости вчера в 08:44
Политика
Зеленский назвал свои звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его телефонные звонки российскому лидеру Владимиру Путину были первым шагом к урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском вчера в 16:33
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма вчера в 08:46
Наука
Аэрофотоснимки показывают потерю льда на Монблане
Полученные фотографии ледников Argentiere, Mont Blanc Bossons и Mer de Glace показывают большие масштабы потери льда в регионе.
ГЛАС.RU вчера в 13:23
Происшествия
Защита Голунова попросила Генпрокуратуру передать дело в ФСБ
Защита журналиста Ивана Голунова обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на бездействие Главного управления Следственного комитета России (СКР) и с просьбой передать материалы дела в Федеральную службу безопасности (ФСБ), сообщил «Интерфаксу» адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 06:24
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Армия и оружие
Шойгу заявил о силах, навязывающих россиянам чуждые ценности
Существуют силы, которые пытаются принизить достижения России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Московский Комсомолец 06:48
Автоспорт
Даниил Квят рассказал о подготовке к Гран-при Японии
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал две первые тренировки перед Гран-при Японии, которые прошли в пятницу рано утром по московскому времени.
News102.ru 05:13
Политика
Стрелкова оскорбил брат Чубайса
Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.
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Общество
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Как следует из документа, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
Коммерсантъ 00:15
Политика
В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США
Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Lenta.ru 03:19
Общество
Москвичей в эти выходные ждет теплая погода
В столичном регионе в ближайшие дни сохранится теплая погода, и если в субботу все еще будет временами идти дождь, то в воскресенье осадков не ожидается.
Российская газета 04:01
Экономика
Зеленский: МВФ требует ввести на Украине рыночные цены на «коммуналку»
МВФ требует от властей Украины ввести рыночные цены на коммунальные услуги, заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM вчера в 14:36
Политика
В ЕС отреагировали на угрозы Эрдогана выпустить в Европу беженцев
Угрозы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана выпустить в Европу беженцев в случае, если Евросоюз назовет военную операцию Анкары в Сирии вторжением, неприемлимы.
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Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
РИА Новости 05:02
Происшествия
В ДТП с участием микроавтобуса под Калугой погибли пять человек
Как сегодня, 11 октября, сообщил ряд федеральных СМИ, количество погибших в страшной аварии на 202 километре автодороги М-3 «Украина» возросло до 5 человек, еще 6 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
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Норвегия отказалась от «ракетного щита» НАТО из-за России
В документе указывается, что в Осло решили не приобретать датчики верхнего уровня или ракеты-перехватчики, которые могут быть интегрированы с системой противоракетной обороны НАТО Ballistic Missile Defence (BMD), также называемую «ракетным щитом».
Lenta.ru 02:21
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM вчера в 04:20
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
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Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
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