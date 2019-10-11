с чего всё началось

Взрыв произошел на иранском танкере, перевозившем нефть. Инцидент отмечен в Красном море, примерно в 100 километрах от саудовского портового города Джедда, сообщает Reuters. В результате судно серьезно пострадало и загорелось, по предварительным данным, произошла утечка нефти.

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Экономика ЦБ планирует объединить две категории неквалифицированных инвесторов Принятый в первом чтении законопроект подразумевал разделение инвесторов - физлиц на четыре категории - две для квалифицированных и две для неквалифицированных, в последней версии поправок категорий было три.