Происшествия
Lenta.ruИранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
Взрыв произошел на иранском танкере, перевозившем нефть. Инцидент отмечен в Красном море, примерно в 100 километрах от саудовского портового города Джедда, сообщает Reuters. В результате судно серьезно пострадало и загорелось, по предварительным данным, произошла утечка нефти.
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Ушел из жизни космонавт Алексей Леонов
Человек, впервые в истории совершивший выход в открытый космос Алексей Леонов ушел из жизни.
Здоровье
Почти 1,5 млн жителей Подмосковья прошли вакцинацию от гриппа
В сентябре на территории Подмосковья стартовала прививочная кампания против гриппа.
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ХК «Металлург» подтвердил отставку Геннадия Величкина
Сегодня, 11 октября, ХК «Металлург» подтвердил отставку вице-президента клуба Геннадия Величкина. С ним сразу же расторгнут контракт.
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ФАС разрешила ПГК купить контрольный пакет «Трансконтейнера»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разрешила "Первой грузовой компании" (ПГК, принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина) приобрести контрольный пакет акций железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер", но выдала предписание, сообщила пресс-служба регулятора.
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Глава Пентагона призвал Турцию завершить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер призвал Турцию завершить военную операцию на северо-востоке Сирии, передает ТАСС.
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На Twitch появился канал президента США Дональда Трампа.
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Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве
Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.
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Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Спорт
В РУСАДА заявили об агрессивной реакции спортсменов на запрет алкоголя
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после запрета на использование спортсменами алкоголя во время допинг-тестирования столкнулось с резко негативной реакцией, сообщила замгендиректора организации Маргарита Пахноцкая.
Здоровье
В Нижнем Тагиле женщина родила ребенка-богатыря
В Нижнем Тагиле 32-летняя местная жительница Ольга родила необычно крупного ребенка.
Здоровье
Минздрав не нашел повода для увольнения главы НИИ онкоцентра Блохина
Комиссия Минздрава не нашла оснований для увольнения руководителя НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Блохина Светланы Варфоломеевой, на работу которой жаловалась группа медиков.
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 10%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
Политика
Зеленский признал отсталость украинского Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Происшествия
В Татарстане беспилотное такси остановили для проверки документов
В Иннополисе инспекторы ГИБДД остановили беспилотный автомобиль для проверки документов.
Авто
Skoda анонсировала новый Skoda Rapid для России
Скетчи новинки появились в Сети. Компания Skoda Auto представила скетч нового лифтбека Rapid, который появится на российском рынке.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Политика
Bloomberg: Трамп назначит послом США в России Джона Салливана
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан может стать новым послом в России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники внутри американского внешнеполитического ведомства.
Футбол
Доход донецкого «Шахтера» увеличился за год более чем в два раза
За год общий доход клуба вырос более чем в два раза и составил 3,761 млрд гривен с учетом НДС (€139 млн по нынешнему курсу).
Гаджеты
Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге
Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
Экономика
ЦБ планирует объединить две категории неквалифицированных инвесторов
Принятый в первом чтении законопроект подразумевал разделение инвесторов - физлиц на четыре категории - две для квалифицированных и две для неквалифицированных, в последней версии поправок категорий было три.
Общество
Контрразведчик ФСБ включил смартфон на службе и был уволен
Подполковник контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Михаил Самохин был уволен из силовой структуры за включенный на работе личный мобильный телефон.
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Краснодарские врачи сделали первую операцию девочке с «маской Бэтмена»
Ребенок родился с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом) практически на все лицо, которое может напоминать маску супергероя Бэтмена.
Политика
Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Футбол
РПЛ перенесла время начала матча «Локомотив» — «Спартак»
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила о переносе времени начала матчей 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» и «Краснодар» — «Оренбург».