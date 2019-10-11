Происшествия

Lenta.ruLenta.ruИранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

Взрыв произошел на иранском танкере, перевозившем нефть. Инцидент отмечен в Красном море, примерно в 100 километрах от саудовского портового города Джедда, сообщает Reuters. В результате судно серьезно пострадало и загорелось, по предварительным данным, произошла утечка нефти.
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с чего всё началось
На иранском нефтяном танкере в Красном море произошли два взрыва с разницей в 20 минут, пишет
 Press TV со ссылкой на иранскую государственную танкерную компанию.
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