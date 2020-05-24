Политика
ТАССИранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы, несмотря на угрозы США
Первый из пяти иранских танкеров с топливом приблизился в субботу к водам Венесуэлы, несмотря на предупреждение со стороны Вашингтона о возможности применения мер в отношении Ирана за поставку топлива в южноамериканскую страну.
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Общество
Бразилия потеснила Россию в списке стран по количеству заболевших
Бразилия стала второй страной в мире по количеству заболевших новым типом коронавируса, потеснив Россию.
Pravda.Ru вчера в 05:36
Здоровье
В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса
Минздрав России планирует завершить клинические испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев, заявил главный уролог министерства, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата.
RT на русском 04:07
Общество
В Тульской области выявлено еще 97 случаев коронавируса
По данным регионального оперштаба на 24 мая, за сутки в Тульской области выявлено 97 новых случаев заболевания коронавирусом.
Тульская пресса 03:43
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
Общество
В России за сутки умерли 153 человека с коронавирусом
За прошедшие сутки в России умерли 153 человека с коронавирусом, общее число жертв пандемии в стране составило 3541.
Известия 04:02
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
РИА Новости вчера в 20:14
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Биатлон
Касперович: лучше бы Драчев облил меня помоями, чем назвал туристом
В Контиолахти Мартен Фуркад завершил карьеру и поговорил с Сашей, они нашли хорошие слова.
РИА Новости 02:38
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова во время карантина ходит в магазин в «панталонах»
Актуальные Новости вчера в 15:28
Происшествия
Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения
Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.
ANNA-News вчера в 11:19
Авто
Автокомпании в России потеряли в апреле 60% доходов
Доходы российских автокомпаний в апреле 2020 года упали на 60% по сравнению с апрелем 2019 года.
Автоновости дня 04:16
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия 22 мая в 10:52
Политика
Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Гаджеты
Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X
Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
Деловое.ТВ 22 мая в 03:12
Здоровье
Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир
Диетолог Светлана Соломеина в беседе с Е1.ru рассказала, кому нельзя пить кефир.
РИА Новости 04:48
Происшествия
В ЯНАО умерла 32-летняя пациентка с коронавирусом
Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа с подтвержденным коронавирусом скончалась в возрасте 32 лет, она относилась к группе риска из-за проблем с органами дыхания, сообщила заместитель губернатора Татьяна Бучкова.
РИА Новости 04:57
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
Авто
Названы самые надежные пятилетние кроссоверы
Опубликован рейтинг самых надежных кроссоверов, «возраст» которых - до 5 лет.
Car.ru 04:24
Общество
В Росгидромете объяснили причины резкой смены погоды летом
Изменения регионального климата в летний период могут привести к шквалистым ветрам и резкой смене погоды.
ТАСС 04:45
Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском 03:28
Общество
В Татарстане выявлено 90 новых случаев коронавируса
За 24 часа в Российской Федерации выявили 8 559 новых заболевших Covid-19, в целом по стране зарегистрировано 344 481 случаев коронавирусной инфекции.
Знамя труда (Альметьевск) 03:42
Политика
МИД: Обвинения США против РФ по «открытому небу» вызывают хохот
Обвинения США в адрес Москвы, что российская сторона использовала полеты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений "вызывают хохот", заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире на "Первом канале".
Российская газета 03:16
Армия и оружие
Китайские военные подрались с индийскими пограничниками
Телеканал NDTV сообщил о том, что индийские пограничники были задержаны китайскими военными после драки.
Pravda.Ru 03:42
Общество
В России заразилось COVID-19 минимальное число людей за три недели
Всего по состоянию на 24 мая коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 344481 граждан (Россия по этому показателю занимает второе место в мире).
ЗакC.Ру 04:27
Армия и оружие
Бредихин обратил внимание на повальное пьянство солдат ВСУ
Антон Бредихин отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский, придя к власти, серьезно увеличил численность ВСУ в Донбассе.
ПолитРоссия 02:39
Авто
Kia готовит новый городской электрокар
Автоновости дня вчера в 03:05
Происшествия
В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров
В авиакатастрофе в Пакистане выжили три человека, сообщает телеканал Geo.
Ведомости 22 мая в 12:00