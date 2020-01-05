Армия и оружие

РБКРБКИранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе

Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами. Его слова приводит агентство Fars.
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Иранский военачальник рассказал о «стратегической мести» за убийство Сулеймани

Lenta.ruвчера в 21:15

Глава КСИР: убийство Сулеймани знаменует конец присутствия США в регионе

REGNUMвчера в 18:40

Иран пообещал США стратегическую месть

Коммерсантъвчера в 20:57

Командующий КСИР рассказал об ответе Тегерана на убийство Сулеймани

RT на русскомвчера в 20:36

Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани

РИА Новостивчера в 19:55

Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе

РБКвчера в 21:05

Иранский военачальник: убийство Сулеймани знаменует конец присутствия США в регионе

ТАССвчера в 18:10
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Общество

Скончался онколог Андрей Павленко

Вести.Ru 02:53
Энергетика

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины", несмотря на сокращение транзита российского газа, получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, сообщил в Facebook глава компании Сергей Макогон.
РИА Новости вчера в 22:51
Политика

Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru вчера в 22:29
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
РИА Новости 03 января в 04:39
Космос

Луна таинственным образом утратила своё магнитное поле – Учёные

HotGeo 02 января в 07:06
Армия и оружие

Коалиция США подтвердила обстрелы своих иракских баз

Штаб операции «Непоколебимая решимость», подтвердил, что иракские базы коалиции подверглись 4 января двум атакам, при этом военнослужащие США и их союзников не пострадали, заявление обнародовано 5 января.
REGNUM вчера в 20:04
Армия и оружие

Исламисты атаковали военную базу США в Кении

РБК 02:45
Происшествия

Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу

В арендованной квартире в Подольском районе Киева нашли тела двух связанных девушек, сообщает сайт городской полиции.
РИА Новости 01:59
Политика

Тело генерала Сулеймани доставили в Иран для церемонии прощания

Тело убитого при операции США в Ираке генерала Сулеймани доставили в Иран для церемонии прощания. Об этом сообщает агентство ISNA.
Вечерняя Москва вчера в 23:59
Футбол

Иванович отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Как уточняется, футболист отказался продлевать контракт с «сине-бело-голубыми», который истекает будущим летом.
NewInform 01:46
Армия и оружие

NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
РБК 01:32
Общество

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России

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РИА Новости вчера в 08:27
Гаджеты

CES 2020: ноутбук Dynabook Portege X30L получил 13,3-дюймовый экран

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Общество

В базу Интерпола записали 3 тыс. человек за преступления в России

В центральной базе Интерпола числятся около 3 тыс. человек с так называемым красным углом за преступления, совершенные в России, сообщили в МВД.
Взгляд.ру 03:01
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Lenta.ru вчера в 14:46
Здоровье

Пять сигналов-предвестников психических заболеваний назвали врачи

Врачи считают, что психические и психологические заболевания способен вызвать стресс и внезапные беспокойства.
Privet-Rostov.ru вчера в 02:40
Экономика

С 1 января частные клиники займутся лечением

Принятые решения направлены на увеличение охвата лиц в возрасте 65 лет и старше медико-социальным патронажем, а также на привлечение частных медицинских организаций в сферу предоставления на дому указанных услуг.
ИА Клерк.Ру вчера в 05:14
Шоу-бизнес

Новый бойфренд сумел заснять Ольгу Бузову без макияжа

На новом фото, сделанном на лыжном курорте, Манукян показал непривычно бледную Ольгу без густых ресниц и непрорисованными бровями.
Uznayvse.ru вчера в 15:05
Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 02:23
Политика

Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.
РИА Новости 00:56
Политика

Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости вчера в 20:05
Армия и оружие

США начали переброску более 4 тыс. военных на Ближний Восток

Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине.
РБК вчера в 20:06
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами

Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:54
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
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Хоккей

Сборная Швеции раскритиковала россиян после полуфинала чемпионата мира

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Добавим, что в начале прошлого года на традиционном аукционе в Токио тунец массой 278 килограммов ушел за 333,6 миллиона иен (около трех миллионов долларов США).
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Фанаты «Мальме» повалили статую футболиста Ибрагимовича

Болельщики шведского футбольного клуба «Мальме» повалили в ночь на воскресенье, 5 января, статую бывшего футболиста клуба и сборной Швеции Златана Ибрагимовича.
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Происшествия

В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
РБК вчера в 12:38
Происшествия

В Приморье при катании на тюбинге разбилась девочка

Российская газета вчера в 19:54
Баскетбол

Трипл-дабл Дончича не помог «Далласу» обыграть «Шарлотт»

Несмотря на трипл-дабл проведшего отличный матч Луки Дончича (39 очков + 12 подборов + 10 передач), "Даллас" потерпел поражение на своем паркете от "Шарлотт", уступив в овертайме - 120:123.
ProstoProSport 02:56
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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Хоссейн Салами
Иранский военачальник
Иранский военачальник, бригадный генерал. Заместитель командующего Корпусом Стражей Исламской революции. Назначен на эту должность аятоллой Али Хаменеи в октябре 2009 г.
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