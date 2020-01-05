Американцы всегда терпели сокрушительные поражения от своих ошибок, подвел итог Салами. Напомним 3 января США нанесли ракетные авиаудары по аэропорту Багдада, в результате которых погибло 8 человек, включая командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.

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