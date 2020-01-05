Армия и оружие
РБКИранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе
Хаменеи ранее пообещал «суровую месть» за смерть Сулеймани. По его словам, после убийства генерала Иран «с удвоенной силой» продолжит сопротивляться против США и Израиля. Американский президент Дональд Трамп, отвечая на угрозы Тегерана, заявил о готовности США нанести удары по 52 целям в Ираке.
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Политика
Тысячи людей пришли на церемонию прощания с убитым генералом Сулеймани
В Багдаде проходит церемония прощания с убитым накануне генералом, главой спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреаль Канадиенс»
Согласно сообщениям официального сайта «Монреаль Канадиенс», 36-летний российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с канадским клубом.
Здоровье
Российский медицинский спецназ помог 4,5 тысячам жителей Эль-Камышлы
В организованном пункте медицинского отряда спецназначения врачи оказали помощь 4,5 тысячам местных жителей.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русский провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке
Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали.
Политика
Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Происшествия
На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила
СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.
Культура
Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»
Солист рассказал, что перепеть ставшую мемом в интернете песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» предложили специалисты PR-отдела.
Авто
«Феррари» построит болид, более соответствующий стилю вождения Феттеля
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что болид следующего года будет сделан на основе предпочтений Себастьяна Феттеля.
Политика
В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы
«Из-за распространяющейся дезинформации наш сайт в настоящее время испытывает проблемы в связи с возросшим объёмом трафика», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
США начали переброску более 4 тыс. военных на Ближний Восток
Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине.
Политика
Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Происшествия
В Ингушетии задержали разрушивших древние башни людей
Правоохранительные органы Ингушетии нашли и задержали двух мужчин, разрушивших древние башни в селе Бейни, сообщает «Интерфакс».
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Наука
Физики усомнились в существовании «частицы ангела»
Исследователи не исключают существование фермионов, однако к настоящему времени не удается доказать их наличие.
Хоккей
Что говорили хоккеисты и тренеры после победы России над Швецией в полуфинале МЧМ
"Будем биться за всю страну" Для сборной России победа над национальной командой Швеции стала если не исторической, то знаменательной.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Экономика
Эксперты прогнозируют в Петербурге рост цен на топливо
В Северной столице спрогнозировали сокращение числа АЗС и рост цен на топливо.
Политика
Правительственный сайт США взломали от имени иранских хакеров
Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.
Хоккей
«Говорили, этот парень ничего не выиграет». Овечкин вспомнил, как стал капитаном команды
Происшествия
В Сети появилось предполагаемое видео крушения самолета в Алма-Ате
Происшествия
Солдат-срочник сбежал из части в Забайкалье
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Единоборства
Энтони Джошуа хочет провести еще 15 поединков
По информации «Sky Sports», Джошуа намерен провести 14-15 профессиональных поединков.
Происшествия
В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове
Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Общество
Производитель SSJ-100 подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которая намерена отсудить у иркутской авиакомпании «ИрАэро» почти миллиард рублей.
Футбол
Капелло о Роналду: «Реал» потерял лидера. У Бэйла большой потенциал, но футбол не так важен для него»
«Реалу» пришлось несладко после его ухода, и хотя Бензема занял его место, команда потеряла лидера как в психологическом, так и в техническом смысле.
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз в 47 лет впервые стала мамой
Американская актриса Кэмерон Диаз впервые стала мамой в 2020 году.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне
Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.