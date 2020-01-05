Армия и оружие

РБКРБКИранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе

Хаменеи ранее пообещал «суровую месть» за смерть Сулеймани. По его словам, после убийства генерала Иран «с удвоенной силой» продолжит сопротивляться против США и Израиля. Американский президент Дональд Трамп, отвечая на угрозы Тегерана, заявил о готовности США нанести удары по 52 целям в Ираке.
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Иранский военачальник: убийство Сулеймани знаменует конец присутствия США в регионе

ТАСС18:10

Иранский военачальник пообещал покончить с пребыванием США в регионе

РИА Новости19:55

Глава КСИР: убийство Сулеймани знаменует конец присутствия США в регионе

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Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе

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Командующий КСИР рассказал об ответе Тегерана на убийство Сулеймани

RT на русском20:36

Иран пообещал США стратегическую месть

Коммерсантъ20:57

Иранский военачальник рассказал о «стратегической мести» за убийство Сулеймани

Lenta.ru21:15
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Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
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