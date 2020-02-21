Политика
RT на русскомОфициальный представитель МВД Ирина Волк стала генерал-майором полиции
Президент России Владимир Путин присвоил помощнику министра внутренних дел, официальному представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора полиции.
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Общество
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Политика
Поправки в Конституцию россиянам объяснят волонтеры
Волонтеры разъяснят гражданам суть поправок в Конституцию России перед голосованием.
Авто
Назвали первые признаки износа ремня ГРМ
Как отмечает издание «АвтоВзгляд», основным признаком износа ремня газораспределительного механизма являются появление на нем трещин, а также разлохмаченные краев и наличие прочих дефектов.
Общество
Собянин открыл фестиваль «Московская Масленица»
Политика
Путин ответил на вопрос о дружбе с Украиной и Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил в интервью ТАСС, что сохраняет надежду на дружбу с Украиной, и отметил, что ему удалось договориться с украинским коллегой Владимиром Зеленским о решении некоторых проблем.
Технологии
Apple может разрешить ставить на iPhone чужие приложения по умолчанию
Звук на $30 млрд: почему музыкальный сервис Spotify вышел на биржу без IPO С момента запуска App Store в 2008 году Apple не разрешала пользователям заменять предустановленные на iPhone и iPad приложения.
Экономика
Россия предложила Белоруссии снижать премию в цене нефти на $2 в год
Российская сторона предложила Белоруссии снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на $2 за 1 т каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины.
Политика
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Экономика
Гончарук: газ на Украине подорожал бы в 3-4 раза без транзитного контракта с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что стоимость газа в стране возросла бы в три-четыре раза, если бы украинское государство не заключило контракт с Россией на его транспортировку в Европу.
Политика
Суд в Москве заочно приговорил экс-министра обороны Украины
Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии за призывы к терактам на территории России, передает «РИА Новости».
Общество
Глава Минздрава Украины пробыла с эвакуированными из КНР меньше 24 часов
Глава министерства иностранных дел Украины Зоряна Скалецкая менее чем через сутки уехала из санатория «Новые Саранжы», в котором находятся на карантине эвакуированные с территории Китая граждане страны.
Здоровье
В школах Воронежа не стали продлевать карантин
Санврачи, учитывая текущие показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в областном центра, не стали направлять в адрес мэрии рекомендации о продлении карантина.
Здоровье
Из поликлиник исчезнут кабинеты психолога и стоматолога
Сюда не попали кабинеты доверия, помощи при отказе от курения, лучевой диагностики и стоматологии, а также позиция медицинского психолога, сообщает «Парламентская газета».
Общество
«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты
В материале центра сказано, что только четыре министерства представляют детализированные акты о перелетах чиновников.
Политика
Порошенко заявил, что Путин «опаснее коронавируса»
Бывший лидер Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter назвал президента России Владимира Путина "опасным врагом" и заявил, что российский лидер представляет "куда большую опасность, чем коронавирус".
Общество
«ВКонтакте» открыла второй офис в центре Петербурга
Компания "ВКонтакте" открыла второй офис в Санкт-Петербурге в связи с увеличивающимся штатом сотрудников, сообщили в пресс-службе организации в пятницу.
Футбол
Новичок «Барселоны» Брэйтуэйт не смог исполнить финты на презентации
Политика
В Киеве назвали парад 9 мая «инструментом агрессивной политики» России
Глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович считает, что парад в День Победы в Москве - это "инструмент агрессивной политики РФ".
Гаджеты
Владельцы смартфонов Samsung обеспокоены загадочным уведомлением
Обладатели смартфонов Samsung жалуются на очень странное и непонятное уведомление от одного из системных приложений, передает РИА «Новости».
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Происшествия
Российскую переводчицу задержали в Испании по запросу США
В Испании полиция задержала российскую переводчицу Олесю Красилову по запросу США, передает RT со ссылкой на вице-президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
Общество
Диссовет предложил лишить замглавы Минздрава Краевого ученой степени
Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава единогласно проголосовал за лишение степени доктора медицинских наук замглавы Минздрава России Сергея Краевого, передает «Фармацевтический вестник».
Происшествия
У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус
Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
Происшествия
Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию
В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Общество
В городском морге Петербурга устроили вечеринку со стриптизом
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга выяснит обстоятельства вечеринки сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы, которая, предположительно, прошла на месте их работы с участием стриптизерши.
Происшествия
В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы
Суд Греции приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.
Политика
NYT: разведка США узнала о помощи России в переизбрании Трампа
Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия будет пользоваться данными разведки о приписываемом намерении России помочь президенту на выборах 2020 года сохранить свой пост.
Общество