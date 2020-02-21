Политика

RT на русскомRT на русскомОфициальный представитель МВД Ирина Волк стала генерал-майором полиции

Президент России Владимир Путин присвоил помощнику министра внутренних дел, официальному представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора полиции.
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Президент повысил в звании силовиков

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