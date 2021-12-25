Коммерсантъ«Иркут» намерен поставить МС-21 с импортозамещенным крылом в 2022 годуЛайнер МС-21-300 взлетел 25 декабря с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала компании «Иркут» ОАК, сообщила пресс-служба Ростеха.Ямал-МедиаМС-21-300/310 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров.РИА НовостиИзначально для крыла МС-21 «Аэрокомпозит» использовал материалы американской компании Hexcel и японской Toray Industries.РБКОдновременно проходит летные испытания самолет МС-21-310 с новым российским двигателем ПД-14.ТАССЧитать далееСвернутьТК ЗвездаТК ЗвездаПервый каналРБКИзвестияРИА НовостиLife.ruПятый каналRT на русскомЦентральная Служба НовостейРЕН ТВТВ ЦентрКомсомольская правдаГазета.RuЭкономика сегодняНевские НовостиЦентральная Служба НовостейREGNUMRT на русскомРидусНТВЯмал-МедиаСеверпостRuposters.ruGazeta.SPbLife.ruDaily StormПодробнее о событии«Иркут» намерен поставить МС-21 с импортозамещенным крылом в 2022 годуКоммерсантъ06:50Новости на «России 24». Первый полет: экипаж высоко оценил МС-21Smotrim.ru03:55Опытный самолет МС-21 с композитным крылом совершил первый полетПервый Севастопольский03:28Пассажирский самолет МС-21 встал на отечественное композитное крылоИА Красная Весна02:31Все серийные самолеты МС-21 будут оснащены крылом из российских композитовТАСС04:36Российский самолет МС-21-300 с композитным крылом выполнил испытанияLenta.ru00:26Появилось видео полета самолета МС-21-300 с крылом из российских композиционных материаловРИА Новости00:45Показать ещёОценить1,5KПоделиться