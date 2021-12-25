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«Иркут» намерен поставить МС-21 с импортозамещенным крылом в 2022 году

Лайнер МС-21-300 взлетел 25 декабря с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала компании «Иркут» ОАК, сообщила пресс-служба
 Ростеха.
Ямал-Медиа
МС-21-300/310 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров.
РИА Новости
Изначально для крыла МС-21 «Аэрокомпозит» использовал материалы американской компании Hexcel и японской Toray Industries.
РБК
Одновременно проходит летные испытания самолет МС-21-310 с новым российским двигателем ПД-14.
ТАСС

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«Иркут» намерен поставить МС-21 с импортозамещенным крылом в 2022 году
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