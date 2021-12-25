Авиакомпания «Россия» во второй половине 2022 года может получить гражданский самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, сообщил гендиректор корпорации «Иркут» (входит в ОАК «Ростеха») Андрей Богинский.В источнике
Федрезерв США не в состоянии в одиночку сдерживать стремительно растущую инфляцию, и перекладывать ответственность на регулятор не стоит, так как ФРС работает в условиях сбоев в глобальных цепочках поставок товаров.
Обвинение в глобальном распространении коронавируса выдвинул Китай США и назвал Соединённые Штаты источником пандемии в отчёте под названием «США несут ответственность за глобальное распространение COVID-19».
Медицинские власти США приняли решение сократить с 10 до семи дней пребывание на карантине тех медработников, у кого тест на COVID-19 дал положительный результат, но симптомы заболевания не проявляются, сообщают СМИ.