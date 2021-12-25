Авиакомпания «Россия» во второй половине 2022 года может получить гражданский самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, сообщил гендиректор корпорации «Иркут» (входит в ОАК «Ростеха») Андрей Богинский.

ТК Звезда ТК Звезда Газета.Ru АБН ИноСМИ Properm.ru Gazeta.SPb