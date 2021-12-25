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«Иркут» намерен поставить МС-21 с импортозамещенным крылом в 2022 году

Авиакомпания «Россия» во второй половине 2022 года может получить гражданский самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, сообщил гендиректор корпорации «Иркут» (входит в ОАК «Ростеха») Андрей Богинский.В источнике

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Авиакомпания «Россия» в следующем году может получить самолет МС-21 с композитным крылом отечественного производства
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