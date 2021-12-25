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«Иркут» намерен поставить МС-21 с импортозамещенным крылом в 2022 году

Российский новейший самолет МС-21−300 с крылом из отечественных композитов выполнил свой первый полет, сообщили в пресс-службе «Ростеха
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БИЗНЕС Online
Лайнер МС-21-300 взлетел 25 декабря с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала компании «Иркут» ОАК, сообщила пресс-служба Ростеха.
Ямал-Медиа
Фюзеляж МС-21 на 35% состоит из композитных материалов.
Взгляд.ру
Одновременно проходит летные испытания самолет МС-21-310 с новым российским двигателем ПД-14.
ТАСС

Подробнее о событии

Как создавались композитные материалы для лайнера МС-21
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Авиакомпания «Россия» в следующем году может получить самолет МС-21 с композитным крылом отечественного производства
Эхо Москвывчера в 08:33
«Иркут» намерен поставить МС-21 с импортозамещенным крылом в 2022 году
Коммерсантъвчера в 06:50
Все серийные самолеты МС-21 будут оснащены крылом из российских композитов
ТАССвчера в 04:36
Лайнер МС-21 с крылом из российских композитов совершил первый полет
Известиявчера в 03:46
Российский самолет МС-21-300 с композитным крылом выполнил испытания
Lenta.ruвчера в 00:26
Появилось видео полета самолета МС-21-300 с крылом из российских композиционных материалов
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