Коммерсантъ«Иркут» намерен поставить МС-21 с импортозамещенным крылом в 2022 годуРоссийский новейший самолет МС-21−300 с крылом из отечественных композитов выполнил свой первый полет, сообщили в пресс-службе «Ростеха».БИЗНЕС OnlineЛайнер МС-21-300 взлетел 25 декабря с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала компании «Иркут» ОАК, сообщила пресс-служба Ростеха.Ямал-МедиаФюзеляж МС-21 на 35% состоит из композитных материалов.Взгляд.руОдновременно проходит летные испытания самолет МС-21-310 с новым российским двигателем ПД-14.ТАССЧитать далееСвернутьТК ЗвездаТК ЗвездаПервый каналРБКИзвестияРИА НовостиТВ ЦентрРЕН ТВLife.ruЦентральная Служба НовостейRT на русскомПятый каналНТВТелеканал 360°КоммерсантъКомсомольская правдаГазета.RuЭкономика сегодняНародные новостиREGNUMЦентральная Служба НовостейНевские НовостиРидусАБНRT на русскомGazeta.SPbiReactorРБКЯмал-МедиаСеверпостLife.ruRuposters.ruПодробнее о событииКак создавались композитные материалы для лайнера МС-21RT на русском16:02Авиакомпания «Россия» в следующем году может получить самолет МС-21 с композитным крылом отечественного производстваЭхо Москвывчера в 08:33«Иркут» намерен поставить МС-21 с импортозамещенным крылом в 2022 годуКоммерсантъвчера в 06:50Все серийные самолеты МС-21 будут оснащены крылом из российских композитовТАССвчера в 04:36Лайнер МС-21 с крылом из российских композитов совершил первый полетИзвестиявчера в 03:46Российский самолет МС-21-300 с композитным крылом выполнил испытанияLenta.ruвчера в 00:26Появилось видео полета самолета МС-21-300 с крылом из российских композиционных материаловРИА Новостивчера в 00:45Показать ещёОценить1,8KПоделиться