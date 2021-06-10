«Иркут» решил поставить 1,1 тыс. самолетов до 2035 года
Корпорация «Иркут» планирует поставить до 2035 года 1099 отечественных самолетов МС-21, Superjet и Ил-114-300. Для организации поставок и сдачи в лизинг такого парка авиастроителю потребуется финансирование в размере 4,15 трлн рублей.В источнике
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