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РБК Кавказ
РБК Кавказ

Шесть регионов СКФО вошли в топ-10 с худшей ситуацией на рынке труда

Авторы исследования объясняют, что сфере рынка труда этих регионов ключевыми проблемами этих регионов являются низкие зарплаты и высокий уровень безработицы Лучше всего в СКФО ситуация на рынке труда обстоит в Ставропольском крае, который по итогам 2019 года набрал 57,2 балла и занял 43-е место в рейтинге.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда

Безработица в российских регионах к концу 2019 года снизилась до рекордных значений, лидером по индексу рынка труда остается столичный регион, наименее благоприятная ситуация сложилась в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Тыве, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:07
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ФедералПресс

«Мигранты вытеснят россиян с рынка труда». Глава Института региональной экспертизы – о грядущей тотальной безработице

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РИА Новости

Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда

РИА Новости17:07
Московский Комсомолец

Названы регионы-лидеры и аутсайдеры по индексу рынка труда

Московский Комсомолец01:24
РБК

Названы регионы России с наиболее благоприятной ситуацией на рынке труда

РБК20:40
Известия

Названы регионы-лидеры по индексу рынка труда

Известия19:24
Газета.Ru

Названы лидирующие по индексу рынка труда регионы РФ

Газета.Ru17:38
Аргументы и Факты

Названы российские регионы с самым высоким индексом рынка труда

Аргументы и Факты02:31

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Телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, 4 сентября опубликовал запись перехваченного разговора Берлина и Варшавы о ситуации с основателем ФБК Алексеем Навальным.
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Китай воспользуется опытом России при отказе от активов госдолга США

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iReactor03:04
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Подозреваемые в похищении 2 млн медицинских масок задержаны в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых в разбое и похищении порядка 2 млн медицинских масок со склада в Московской области, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Интерфакс04:00
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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В России зафиксирован новый рекорд по числу выданных автокредитов

«Резкий рост числа выданных автокредитов в июле связан, в первую очередь, с тем, что в период карантина выдачи этого вида кредита сократились практически в четыре раза и накопленный спрос находит выход при первом возможном случае», — сообщил генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин.
REGNUM02:37
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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Брянский фильм победил на международном фестивале в Москве

Фильм «Нездоровится» по рассказу Стивена Кинга, который сняла команда брянцев, стал победителем в номинации для регионального кино на 8-м Международном молодежном кинофестивале SKEY Sinema, завершившемся в Москве.
Город3204:16
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Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Ряд средств массовой информации, ссылаясь на собственные источники, заявили, что французский военный корабль «Dupuy de Lome» путем создания помех на определенных частотах атаковал российские комплексы РЛС С-400, расположенные в Крыму.
Военное дело03:56
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
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Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомостивчера в 09:21
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Лукашенко заявил о вскрытых после выборов недостатках в органах власти

Происходящие в Белоруссии после выборов «политические дрязги» и «неурядицы» вскрыли ряд недостатков в органах власти, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем, сообщает «БелТА».
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Партия Саакашвили намерена выдвинуть его на пост премьера Грузии

Оппозиционная грузинская партия "Единое национальное движение" (ЕНД) приняла решение выдвинуть экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост премьер-министра республики.
Газета.Ru05:18
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