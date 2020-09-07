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REGNUM
REGNUM

Иркутская область улучшила индекс рынка труда

По итогам 2019 г. Иркутская область улучшила индекс рынка труда. Как свидетельствует новый рейтинг, подготовленный специалистами РИА Рейтинг, в нём регион занимает 17-е место с индексом 66,6 (вместо индекса 62,4 в 2018 г.).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда

Безработица в российских регионах к концу 2019 года снизилась до рекордных значений, лидером по индексу рынка труда остается столичный регион, наименее благоприятная ситуация сложилась в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Тыве, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:07
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РБК

Названы регионы России с наиболее благоприятной ситуацией на рынке труда

РБК20:40
Аргументы и Факты

Названы российские регионы с самым высоким индексом рынка труда

Аргументы и Факты02:31
Московский Комсомолец

Названы регионы-лидеры и аутсайдеры по индексу рынка труда

Московский Комсомолец01:24
ФедералПресс

«Мигранты вытеснят россиян с рынка труда». Глава Института региональной экспертизы – о грядущей тотальной безработице

ФедералПресс04:30
Известия

Названы регионы-лидеры по индексу рынка труда

Известия19:24
Газета.Ru

Названы лидирующие по индексу рынка труда регионы РФ

Газета.Ru17:38
РИА Новости

Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда

РИА Новости17:07

Схимонах Сергий отказался прийти в суд по вопросу отлучения от церкви

Лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов) отказался прийти на заседание епархиального суда 7 сентября 2020 года, где рассмотрят вопрос отлучения его от церкви за то, что он не подчинился решению об извержении его из сана и продолжил богослужения.
News.ru03:53
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Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Ряд средств массовой информации, ссылаясь на собственные источники, заявили, что французский военный корабль «Dupuy de Lome» путем создания помех на определенных частотах атаковал российские комплексы РЛС С-400, расположенные в Крыму.
Военное дело03:56
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Кипр анонсировал подписание нового налогового соглашения с Россией

Россия и Кипр во время визита главы российского МИД Сергея Лаврова 8 сентября подпишут новое налоговое соглашение, заявил руководитель кипрского внешнеполитического ведомства Никос Христодулидис.
RT на русском04:15

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомостивчера в 09:21
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Защита Фургала обжаловала продление его ареста

Представители защиты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей, подали апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы о продлении до декабря срока его ареста.
ТАСС02:44
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МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 3 сентября заявил, что белорусская разведка перехватила разговор между Берлином и Варшавой, в котором говорится о фальсификации отравления оппозиционера Алексея Навального.
РБК03:47
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Microsoft Defender теперь помечает блокировку телеметрии Windows 10 как серьёзную угрозу безопасности

Если вы попытаетесь отредактировать файл hosts для блокировки серверов телеметрии, то Windows Defender не позволит сохранить внесённые изменения и выведет соответствующее предупреждение «SettingsModifier:win32/HostsFileHijack».
3DNews04:56