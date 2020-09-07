Аргументы и Факты 18

По итогам 2019 г. Иркутская область улучшила индекс рынка труда. Как свидетельствует новый рейтинг, подготовленный специалистами РИА Рейтинг, в нём регион занимает 17-е место с индексом 66,6 (вместо индекса 62,4 в 2018 г.).