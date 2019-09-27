В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента. «Будет замена (главы региона)», — сообщил один из собеседников РБК.

с чего всё началось

Власти Иркутской области ничего не знают о якобы планируемой отставке губернатора региона Сергея Левченко. В настоящее время он на работе, и на ближайшую неделю для чиновника уже составлен график мероприятий.

Иркутские власти ответили на сообщения о возможной отставке Левченко

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