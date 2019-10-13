Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо, чтобы решить вопрос с повышением зарплат работникам бюджетных организаций. Об этом Левченко сообщил в комментарии РБК.

с чего всё началось

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций. По его словам, уровень зарплат бюджетников в области невелик.

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