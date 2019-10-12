Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо, чтобы решить вопрос с повышением зарплат работникам бюджетных организаций. Об этом Левченко сообщил в комментарии РБК.

с чего всё началось

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко объяснил, что даст повышение оклада главы региона. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. По его словам, на такой шаг нужно пойти для увеличения зарплат сотрудников бюджетных организаций.

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