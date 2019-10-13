Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо, чтобы решить вопрос с повышением зарплат работникам бюджетных организаций. Об этом Левченко сообщил в комментарии РБК.

с чего всё началось

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций. По его словам, уровень зарплат бюджетников в области невелик.

Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату

Общество Пассивное курение снизилось на 40% в России Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что пассивное курение в стране снизилось на 40%.

Общество Туристы назвали самые скучные города Европы Самый унылый отпуск российские путешественники провели в Братиславе, Карловых Варах и Хельсинки, сообщает Aviasales.

Армия и оружие Турчинов пообещал, что жители Донбасса будут «плакать и аплодировать» В эфире украинского ток-шоу «Право на власть» Турчинов пообещал, что жители Донбасса впоследствии будут плакать от счастья, осознавая, что «родные» ВСУ освободили их от «российской оккупации».

Единоборства Зеленский по телефону поздравил боксёра Усика с победой Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксёра Александра Усика с победным дебютом в тяжёлом весе.

Армия и оружие В США назвали основную цель России в случае глобальной войны В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.

Армия и оружие Эрдоган рассказал о потерях боевиков в Сирии Как передавало ИА REGNUM, 6 октября на северо-востоке Сирии военную операцию начали вооруженные силы (ВС) Турции.

Политика МИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу ООН Министерство иностранных дел России обвинило США в использовании "финансовых рычагов" для того, чтобы помешать нормальной работе Организации объединенных наций (ООН).

Кино Состоялась премьера второго сезона мистического сериала «Зачарованные» По информации телекомпании The CW Television Network, недавно состоялась премьера очередного, второго сезона мистического сериала в жанре драмы «Зачарованные».

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Кашире Среди погибших один ребенок и еще двое детей получили травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Происшествия Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33 человек До 33 человек возросло количество погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис».

Армия и оружие ВСУ уничтожили пятерых националистов в Донбассе «По имеющейся информации, во время перестрелки спецназом было уничтожено до пяти националистов», — говорится в сообщении.

Армия и оружие Путин ответил на вопрос о новой холодной войне Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.

Футбол Сборная Италии вышла на Евро-2020 Сборная Италии по футболу обыграла команду Греции в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.

Автоспорт «Формула-1» пересмотрела результаты гонки Гран-при Японии В результате пересмотра итогов пилот Рейсинг Пойнт Серхио Перес, попавший в аварию, стал девятым, его партнер по команде Лэнс Стролл опустился с десятого на 11-е место, а гонщик Рено Нико Хюлкенберг переместился на десятую строчку, сообщает Motorsport.com Отметим, что российский пилот Торо Россо Даниил Квят опустился 11-го на 12-е место.

Происшествия В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.

Происшествия В Томской области задержали подозреваемого в серии нападений на женщин Оперативники Томской области задержали мужчину, подозреваемого в нападениях на женщин в городе Стрежевом, которые он совершал в течение 13 лет, сообщает Следственное управление СКР по региону в воскресенье.

Политика Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России По словам представителя Кремля, задачей президента является на своём примере популяризировать те места, «о существовании которых большинство граждан, может, и не знают».

Шоу-бизнес Актриса Алла Михеева забралась на ванну в шпильках в новом фото Алла Михеева, российская киноактриса, разместила на своей страничке в «Инстаграме» необычный снимок, на котором показано, как она стоит на ванне в шпильках.

Общество В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.

Технологии Дуров предупредил инвесторов о возможном переносе запуска TON The Bell пишет, что основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров сообщил инвесторам о возможном переносе запуска блокчейн-платформы TON в связи с приостановкой США выпуска криптовалюты Gram.

Космос Челябинцы могут придумать названия для новых лун Сатурна Недавно астроном Скотт Шеппард из института Карнеги объявил об открытии 20 новых открытых спутников Сатурна.

Наука Эксперты изучили лекарства от астмы на молекулярном уровне Международная группа ученых провела исследование, в ходе которого изучила, как лекарство от астмы взаимодействует с белкой внешней оболочки клеток.