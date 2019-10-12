Экономика

Вести.RuВести.RuИркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций. По его словам, уровень зарплат бюджетников в области невелик.
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с чего всё началось

Иркутский губернатор объяснил идею повысить себе оклад

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо, чтобы решить вопрос с повышением зарплат работникам бюджетных организаций. Об этом Левченко сообщил в комментарии РБК.
РБКвчера в 12:29

Подробнее о событии

Иркутский губернатор объяснил повышение своего оклада заботой о бюджетниках

URA.Ruвчера в 14:22

Иркутский губернатор объяснил, зачем повысил себе зарплату

РИА Новостивчера в 22:45

Губернатор из Иркутска объяснил идею увеличения своего оклада

Газета.Ruвчера в 17:09

Прояснена ситуация с увеличившим оклад в полтора раза российским губернатором

Lenta.ruвчера в 21:48

Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату

Коммерсантъвчера в 13:32

Губернатор Иркутской области объяснил предложение повысить себе зарплату

Московский Комсомолецвчера в 13:22

Иркутский губернатор объяснил идею повысить себе оклад

РБКвчера в 12:29
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Вести.Ru вчера в 22:36
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РБК вчера в 11:26
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SakhalinMedia.ru 11 октября в 20:00
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Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки из Саратова

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В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
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В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе строго воспитывает сыновей от Альбины Джанабаевой

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Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо

В соглавном событии вечера выступит чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол. Его соперником будет Ленин Кастильо.
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Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки

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Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных городов России

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Происшествия

Возросло число жертв тайфуна в Японии

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Газета.Ru вчера в 18:40
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Шоу-бизнес

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Российская газета вчера в 14:05
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Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.
Donday.ru вчера в 07:07
Армия и оружие

WP заявила о намеренном турецком обстреле военных США в Сирии

Источники утверждают, что турецкая сторона знала о нахождении американских военных и обстреляла 155-мм снарядами их позиции на границе Сирии и Турции для того, чтобы оттеснить.
Газета.Ru вчера в 20:26
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Армия и оружие

В США назвали цель России в Европе при наступлении глобальной войны

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Пятый канал вчера в 19:58
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RT на русском вчера в 16:29
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Ученые рассказали об опасности змееголовых рыб

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Пятый канал вчера в 12:29
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Технологии

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Городской ТелеграфЪ вчера в 16:25
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Минздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре имени Блохина

Из 52 опрошенных сотрудников медучреждения 5 человек заявили о неблагоприятной обстановке на работе после прихода Варфоломеевой.
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Сергей Георгиевич Левченко
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Губернатор Иркутской области с 2 октября 2015 года. Депутат Государственной думы Федерального собрания третьего, пятого и шестого созывов с 18 января 2000 по 1 октября 2015.
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