Экономика
Вести.RuИркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций. По его словам, уровень зарплат бюджетников в области невелик.
Читать в источнике
Оценить467
с чего всё началось
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо, чтобы решить вопрос с повышением зарплат работникам бюджетных организаций. Об этом Левченко сообщил в комментарии РБК.РБКвчера в 12:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 07:35, Вашингтон
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
Происшествия
Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой
Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
Единоборства
Дмитрий Бивол победил Ленина Кастильо
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол 12 октября в Чикаго в очередной раз защитил свой титул, победив единогласным решением судей со счетом 120-107 и 119-108 дважды доминиканца Ленина Кастильо.
Происшествия
ТАСС: в ряде регионов России начались сокращения сотрудников ГИБДД
Штатную численность сотрудников Госавтоинспекции начали сокращать в ряде регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае.
Происшествия
В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере, рассказал ее адвокат Александр Тайц в пятницу, 11 октября.
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Политика
В Кремле прокомментировали возможность возвращения смертной казни в РФ
В субботу, 12 октября, в Кремле прокомментировали возможность возвращения в России смертной казни.
Футбол
Кипрский рубеж: России хватит ничьей для выхода на Евро-2020
Боюсь что-то прогнозировать, но с учетом качества игры, которое было показано в матче с Шотландией, должны оформить досрочный выход на Евро на Кипре.
Кино
«Дождливый день в Нью-Йорке» не покажут в США
Технологии
Telegram может отложить запуск своей криптовалюты
Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) рассматривает возможность переноса запуска платформы, который ранее был запланирован на конец октября.
Происшествия
В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины
Политика
Путин призвал вернуть Сирию в Лигу арабских государств
Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев рассказал, почему Москва заинтересована в возвращении САР в состав Лиги арабских государств.
Политика
В Раде заявили об отсутствии денег на восстановление Донбасса
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в интервью изданию «Левый берег» заявил, что у Украины нет денег на восстановление Донбасса.
Происшествия
В США полицейский застрелил женщину в ее собственном доме
В штате Техас в США прибывший на вызов полицейский застрелил темнокожую женщину в ее собственном доме.
Политика
Путин выразил Абэ соболезнования из-за тайфуна в Японии
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями японскому премьер-министру Синдзо Абэ в связи с большим числом жертв и масштабными разрушениями из-за тайфуна в Японии.
Армия и оружие
Беспилотник США сдуло ветром во время испытаний
Беспилотник Соединенных Штатов XQ-58A Valkyrie ("Валькирия"), который проводил испытательный полет, сдуло ветром.
Шоу-бизнес
Певица Нюша решила избавиться от родинки над верхней губой
Певица Нюша решила избавиться от своей родинки над верхней губой, которая долгие годы была изюминкой и главной отличительной чертой ее внешности.
Происшествия
В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек
В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире в Московской области погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
Шоу-бизнес
Жену Николаева из-за платья заподозрили во второй беременности
Кино
Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»
Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Общество
Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях
Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Происшествия
В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины
В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
Автоспорт
Команда Racing Point подала протест против Renault
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.