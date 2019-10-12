Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо, чтобы решить вопрос с повышением зарплат работникам бюджетных организаций. Об этом Левченко сообщил в комментарии РБК.

с чего всё началось

А заработная плата у них зависит от зарплаты губернатора. В процентах от зарплаты губернатора. Поэтому, повышая заработную плату тем, кто сейчас стал работать в несколько раз больше, я должен был решить этот вопрос при помощи этого указа.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что решил повысить себе зарплату для того, чтобы была возможность увеличить зарплаты сотрудникам бюджетных организаций (они зависят от оклада губернатора).

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