Экономика
Вести.RuИркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций. По его словам, уровень зарплат бюджетников в области невелик.
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с чего всё началось
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо, чтобы решить вопрос с повышением зарплат работникам бюджетных организаций. Об этом Левченко сообщил в комментарии РБК.РБК12 октября в 12:29
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Правительство Иркутской области объяснило повышение зарплаты губернатора ростом бюджета
Коммерсантъвчера в 02:37
Деньги есть: в Иркутске на цифрах объяснили рост зарплаты губернатора
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