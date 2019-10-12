Экономика
Вести.RuИркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций. По его словам, уровень зарплат бюджетников в области невелик.
Читать в источнике
Оценить459
с чего всё началось
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо, чтобы решить вопрос с повышением зарплат работникам бюджетных организаций. Об этом Левченко сообщил в комментарии РБК.РБКвчера в 12:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Губернатор Иркутской области рассказал, почему решил повысить себе оклад
Народные новостивчера в 17:32
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 04:49, Вашингтон
Кино
«Дождливый день в Нью-Йорке» вышел в России
Армия и оружие
Турецкой армии удалось захватить в Сирии город Рас-эль-Айн
В ходе проведения операции "Источник мира", турецким военным удалось взять под свой контроль расположенный в северо-восточной части Сирии город Рас-эль-Айн.
Общество
Гороскоп на 11 октября: важный выбор предстоит сделать Овнам
Важный выбор предстоит сделать Овнам.
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Автоспорт
Команда Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов «Формулы-1»
Команда «Формулы-1» Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов сезона-2019. Об этом стало известно в воскресенье, 13 октября.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в московском кафе
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве девочки из Саратова
Саратовский суд принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу предполагаемого убийцы девятилетней девочки.
Единоборства
Бивол защитил титул чемпиона мира WBA
Россиянин Дмитрий Бивол победил доминиканца Ленина Кастильо и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 79,38 кг.
Армия и оружие
Саудовский король одобрил размещение дополнительного контингента США
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман одобрили размещение на территории страны дополнительного военного контингента США после произошедшей в прошлом месяце атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco.
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Гаджеты
Создана операционная система для использования после конца света
Дюпрас построил Collapse OS для запуска на деталях, которые, как он подозревает, будут легко доступны мусорщикам, а также запрограммировал операционную систему на самосборку и автономность, чтобы она могла легко интегрироваться и запускаться на любых типах самодельных вычислительных устройств.
Армия и оружие
Трамп заявил о необходимости вернуть войска США из Сирии
Американские войска, которые находятся в Сирии, не должны охранять границу с Турцией, заявил президент США Дональд Трамп.
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
Происшествия
Сына вице-президента МТС выпустили из спецприемника
Сына вице-президента компании МТС, арестованного ранее на 10 суток, выпустили из спецприемника, передает телеканал Москва 24.
Армия и оружие
На Украине узнали об увольнении военных без российских паспортов в ДНР и ЛНР
Разведка утверждает, что руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) продолжает принимать меры для ускоренной выдачи российского гражданства военнослужащим своих силовых структур.
Футбол
Алекс Крал назвал исторической победу сборной Чехии над англичанами
Чешский полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал назвал исторической победу сборной Чехии по футболу над командой Англии в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
Происшествия
ТАСС: в ряде регионов России начались сокращения сотрудников ГИБДД
Штатную численность сотрудников Госавтоинспекции начали сокращать в ряде регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Футбол
Появилось видео невероятного промаха в матче ПФЛ
В матче 13-го тура центральной группы ПФЛ между «Сатурном» и клубом «Химик-Арсенал» произошел курьезный эпизод.
Футбол
Баста может войти в руководство ростовского СКА
Ожидается, что рэпер войдет в руководство клуба после подписания спонсорского контракта с корпорацией Ростех.
Религия
Что запрещено делать в день Михаила Соломенного, 13 октября
Прозвище Соломенный святой получил из-за того, что в этот день на Руси было принято менять старую солому в доме на новую.
Политика
Премьер Канады начал ходить в бронежилете
Премьер Канады начал ходить в бронежилете Лидер либералов Джастин Трюдо опасается за свою безопасность.
Политика
Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.