Экономика
RT на русскомИркутский губернатор объяснил предложение поднять свою зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо для решения вопроса с повышением зарплат работникам бюджетных организаций. Губернатор отметил, что на момент его избрания в 2015 году ситуация с финансами в области была тяжёлой.
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с чего всё началось
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо, чтобы решить вопрос с повышением зарплат работникам бюджетных организаций. Об этом Левченко сообщил в комментарии РБК.РБКвчера в 12:29
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