Экономика

RT на русскомRT на русскомИркутский губернатор объяснил предложение поднять свою зарплату

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо для решения вопроса с повышением зарплат работникам бюджетных организаций. Губернатор отметил, что на момент его избрания в 2015 году ситуация с финансами в области была тяжёлой.
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с чего всё началось

Иркутский губернатор объяснил идею повысить себе оклад

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо, чтобы решить вопрос с повышением зарплат работникам бюджетных организаций. Об этом Левченко сообщил в комментарии РБК.
РБКвчера в 12:29

Подробнее о событии

Губернатор Левченко записал видео с объяснением повышения своего оклада

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News.ru02:39

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Коммерсантъ02:37

В правительстве объяснили повышение зарплаты иркутского губернатора

Газета.Ru02:40
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Сергей Георгиевич Левченко
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Губернатор Иркутской области с 2 октября 2015 года. Депутат Государственной думы Федерального собрания третьего, пятого и шестого созывов с 18 января 2000 по 1 октября 2015.
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