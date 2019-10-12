Экономика
КоммерсантъИркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что решил повысить себе зарплату для того, чтобы была возможность увеличить зарплаты сотрудникам бюджетных организаций (они зависят от оклада губернатора).
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с чего всё началось
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо, чтобы решить вопрос с повышением зарплат работникам бюджетных организаций. Об этом Левченко сообщил в комментарии РБК.РБК12:29
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