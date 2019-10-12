Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо, чтобы решить вопрос с повышением зарплат работникам бюджетных организаций. Об этом Левченко сообщил в комментарии РБК.

с чего всё началось

Поэтому, повышая заработную плату тем, кто сейчас стал работать в несколько раз больше, я должен был решить этот вопрос при помощи этого указа.

Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Ранее в Законодательное собрание внесли проект о повышении оклада руководителя региона до 27 тысяч рублей.

Происшествия Подследственный экс-губернатор Борис Дубровский уехал из России Как сообщало ИА REGNUM, Дубровский стал фигурантом уголовного дела, которое расследует следственный департамент МВД.

Шоу-бизнес Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом.

Происшествия ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.

Гаджеты Microsoft анонсировала следующее крупное обновление Windows 10 Компания Microsoft только что объявила, что следующее крупное полугодовое обновление её фирменной операционной системы Windows 10 будет называться Windows 10 November 2019 Update.

Политика МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Авто Начаты продажи бюджетных Datsun с вариатором Компания Nissan объявила старт продаж самых бюджетных моделей Datsun с новой трансмиссией.

Происшествия При перестрелке в ночном клубе в Нью-Йорке погибли 4 человека В ночном клубе на юге Бруклина в Нью-Йорке произошла перестрелка, в результате которой погибли четыре человека, а еще пятеро ранены.

Здоровье В прокуратуре хотят перестать брать на работу больных ВИЧ и гепатитом Ведомство предлагает расширить перечень, запретив службу людям с хроническими вирусными гепатитами, ВИЧ, болезнью Паркинсона, склерозом, специфическими расстройствами личности, тяжелыми нарушениями слуха и другими заболеваниями.

Политика Украина готовится обменять с Россией три группы задержанных людей Министр отказался назвать точное число участников обмена и дату, но отметил, что он будет значительно сложнее, чем предыдущий.

Культура Познер отказался считать Соловьева конкурентом и коллегой Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался считать ведущего телеканала "Россия-1" Владимира Соловьева своим коллегой и конкурентом.

Гаджеты Смартфоны Xiaomi получили новую прошивку MIUI 11 Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro и Redmi 7 являются одними из первых телефонов от Xiaomi, которые получили MIUI 11.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото На официальном аккаунте в Instagram Анастасии Заворотнюк, где родные актрисы обещают держать поклонников в курсе - после блокировки фанатской странички поддержки, появилось новое фото.

Экономика Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.

Происшествия Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".

Общество Не стало космонавта Алексея Леонова Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.

Политика Пристайко прокомментировал срыв Киевом разведения сил в Донбассе Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал разведение сил в Донбассе «горячей темой», которая вызывает много эмоций.

Политика Протестующие в Эквадоре согласились на диалог с президентом Представители коренных народов Эквадора, протестующих против указа, отменившего госсубсидии на топливо, согласны пойти на диалог с главой республики Лениным Морено об его отмене или пересмотре, гласит заявление Объединения коренных народов.

Армия и оружие Россия не поддержала предложенное США заявление Совбеза ООН по Сирии Россия не поддержала в Совете Безопасности ООН предложенное США заявление для прессы о военной операции Турции на севере Сирии.

Политика В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия Один человек погиб после обрушения строящегося отеля в Новом Орлеане В результате обращения строящейся гостиницы Hard Rock Hotel в самом центре Нового Орлеана, американского штата Луизиана, погиб один рабочий.

Музыка Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.

Происшествия Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.

Здоровье Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса 15-летний Чае Руффолд, проживающий в британском городе Истборн, на протяжении двух последних лет не выходит из дома и живет сейчас на сильнодействующих обезболивающих средствах и антибиотиках.