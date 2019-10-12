Экономика
РИА НовостиИркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату
Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Ранее в Законодательное собрание внесли проект о повышении оклада руководителя региона до 27 тысяч рублей.
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с чего всё началось
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо, чтобы решить вопрос с повышением зарплат работникам бюджетных организаций. Об этом Левченко сообщил в комментарии РБК.РБКвчера в 12:29
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Губернатор Иркутской области рассказал, почему решил повысить себе оклад
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