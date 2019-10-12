Экономика

РИА НовостиРИА НовостиИркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату

Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Ранее в Законодательное собрание внесли проект о повышении оклада руководителя региона до 27 тысяч рублей.
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Сергей Левченко
А заработная плата у них зависит от зарплаты губернатора. В процентах от зарплаты губернатора. Поэтому, повышая заработную плату тем, кто сейчас стал работать в несколько раз больше, я должен был решить этот вопрос при помощи этого указа.
— Сергей Левченко, российский политикНакануне.Ru 13:56
с чего всё началось

Иркутский губернатор объяснил идею повысить себе оклад

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо, чтобы решить вопрос с повышением зарплат работникам бюджетных организаций. Об этом Левченко сообщил в комментарии РБК.
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Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Губернатор Иркутской области с 2 октября 2015 года. Депутат Государственной думы Федерального собрания третьего, пятого и шестого созывов с 18 января 2000 по 1 октября 2015.
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