Экономика
РИА НовостиИркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату
Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Ранее в Законодательное собрание внесли проект о повышении оклада руководителя региона до 27 тысяч рублей.
Читать в источнике
Оценить473
с чего всё началось
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо, чтобы решить вопрос с повышением зарплат работникам бюджетных организаций. Об этом Левченко сообщил в комментарии РБК.РБК12 октября в 12:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Губернатор Приангарья пообещал отдать на благотворительность внезапно выросший оклад
Телеканал 360°вчера в 09:59
Правительство Иркутской области объяснило повышение зарплаты губернатора ростом бюджета
Коммерсантъвчера в 02:37
Предложившего повысить себе оклад Сергея Левченко призвали быть скромнее
Телеинформ10 октября в 23:57
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 01:52, Вашингтон
Религия
Православные верующие празднуют Покров
Вести.Ru вчера в 18:32
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией российского крейсера
На ошибку конгрессмена обратил внимание военный обозреватель Politico Дэйв Браун, после чего фотография была заменена официальным роликом американских ВМС.
REGNUM 01:08
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru вчера в 10:46
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Футбол
Тедеско сообщил о проведении первой тренировки в «Спартаке»
Немецкий специалист Доменико Тедеско заявил, что готовится провести свою первую тренировку в «Спартаке».
РБК 01:34
Происшествия
В Ленинградской области зарезали диджея
«Неправильная» музыка стала причиной смерти диджея под Санкт-Петербургом, неизвестный нанес мужчине смертельное ранение ножом, сообщает портал 47news.
REGNUM вчера в 18:54
Футбол
«Торпедо» не определилось с участием в РПЛ
Владелец футбольного клуба "Торпедо" Роман Авдеев поделился планами относительно потенциального участия черно-белых в следующем сезоне в российской премьер-лиге.
Вести.Ru 00:35
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском вчера в 02:05
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru 12 октября в 10:06
Авто
В РФ изменился расчет транспортного налога
Изменения в расчёте транспортного налога затронули автомобили ценой от 3 до 5 млн рублей, а также грузовые машины массой более 12 тонн.
Автоновости дня 12 октября в 08:48
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Культура
Омич стал участником нового шоу с Ольгой Бузовой
Роман Гриценко прошёл кастинг проекта "План Б". Накануне стартовало новое шоу, где главными героями стали Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Омск здесь 00:04
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 12 октября в 16:33
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги
Известная телеведущая Елена Малышева призвала соотечественников отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив это тем, что ее использование потенциально опасно.
Народные новости 11 октября в 06:26
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал слухи о состоянии Анастасии Заворотнюк
Онколог опроверг информацию о том, что актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить около 48 часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на НТВ.
Народные новости вчера в 21:40
Транспорт
Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы
Ранее сообщалось на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».
Известия 00:52
Общество
В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ вчера в 03:56
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM вчера в 08:44
Авто
В Уфе выставили на торги автомобили должников
Автоновости дня 00:00
Политика
Захарова ответила Латвии на слова о неприемлемости салюта в Москве
Ранее МИД Латвии назвал "недружественным шагом" праздничный салют в Москве в честь освобождения Риги.
РЕН ТВ 12 октября в 04:59
Армия и оружие
Пентагон заявил об отсутствии у США обязательств воевать за курдов
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты не обязывались воевать с Турцией для защиты курдов.
РБК вчера в 12:05
Происшествия
Саратовские полицейские задержали эксгибициониста с Кленовой улицы
Взгляд-инфо вчера в 12:04
Армия и оружие
Guardian: Эрдоган заставил Запад перейти на сторону Асада
Эрдоган ожидал негативную реакцию на операцию в Сирии со стороны ЕС, потому его угроза отправить на Запад 3,6 млн сирийских беженцев весома.
Взгляд.ру 01:39
Футбол
Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра
Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.
Soccer.ru вчера в 12:58
Происшествия
Москвичка 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Lenta.ru вчера в 13:03
Космос
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
РИА Новости вчера в 08:55
Происшествия
Самолет ВВС Канады разбился в США
Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.
Газета.Ru вчера в 15:45
Происшествия
Украинского вора в законе избили на свадьбе криминальные приятели
Gazeta.SPb вчера в 13:57
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС 12 октября в 19:02